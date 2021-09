Tuchel-grep sørget for sterk Chelsea-seier

Etter en meget skuffende førsteomgang ble N'Golo Kanté byttet inn for å endre kampbildet. Det skulle vise seg å være et smart grep av Thomas Tuchel.

Tottenham-Chelsea 0-3 (0-0)

For andre Premier League-kamp på rad tok Chelsea tre viktige poeng uten å imponere nevneverdig. Forrige helg ble det 3-0 mot Aston Villa, mens de søndag vant 3-0 over Tottenham.

To kamper hvor Tuchels menn ikke har levert på sitt beste, men likevel klart dra i land to solide seire.

Mot Tottenham skapte ikke Chelsea en eneste sjanse i førsteomgang. Noe som fikk Thomas Tuchel til å ta grep i pausen. Inn kom N'Golo Kanté og ti minutter senere var kampen snudd helt på hodet.

Først scoret Thiago Silva, så hamret Kanté inn et heldig langskudd fra 25 meter.

Like før slutt fastsatte Antonio Rüdiger resultatet til 3-0.

– Ydmyker rett og slett Tottenham fullstendig, var dommen til TV 2s kommentator Endre Olav Osnes etter kampen.

HYLLET: Søndag formiddag kom beskjeden om at Jimmy Greaves var gått bort. Den tidligere storscoreren spilte både for Chelsea og Tottenham i løpet av karrieren. Foto: Justin Tallis

Chelsea-sjefens grep ga resultater

Førsteomgangen mellom Tottenham og Chelsea var usedvanlig sjansefattig. Dermed tuslet begge lagene målløse til garderoben i det dommer blåste av for de første 45 minuttene.

Thomas Tuchel valgte å sette inn N'Golo Kanté til andreomgang for å få enda mer energi på midtbanen. Ut gikk Mason Mount.

– Det virker som om at Chelsea ga hverandre klar beskjed i pausen. De fikk inn Kanté som gjorde at de vant flere andreballer, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt etter kampen.

Noe Tuchel bekrefter etter kampen.

– Jeg var ikke fornøyd med det vi viste i førsteomgang. Kepa (Arrizabalaga) og Thiago (Silva) var gode i førsteomgang, men vi manglet energi og duellkraft. Vi snakket tydelig om det i pausen og reaksjonen jeg fikk i andreomgang var helt perfekt.

I pausen valgte tyskeren å ta av Mason Mount til fordel for N'Golo Kanté.

– Det var en tøff avgjørelse å ta av Mason, men jeg ville sende et signal om at jeg ikke var fornøyd med den defensive energien. Jeg gjorde byttet for at vi skulle vinne flere andreballer og dueller.

HYLLET VETERANEN: Etter kampen roste Thomas Tuchel sin midtstopper Thiago Silva i skyene. Silva fyller 37 år neste uke, men søndag leverte han kanskje sin beste kamp etter overgangen til Chelsea. Foto: Tony Obrien

Enveiskjøring

Tuchels grep skulle raskt vise seg å gi resultater. Chelsea kom ut i et høyt tempo og etablerte seg inne på Tottenhams banehalvdel, noe som raskt resulterte i et hjørnespark.

Marcos Alonso løftet ballen inn i feltet og Thiago Silva steg til værs. Brasilianeren knuste det som var av Spurs-spillere i nærheten og stanget ballen i mål.

– Det er så sterkt av Thiago Silva! Han knuser Dele Alli og Eric Dier i den duellen. Det er praktfullt, utbrøt TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Fem minutter senere var det Tuchels bytte, N'Golo Kantés tur. Franskmannen fikk ballen 25 meter fra mål og hamret til. Ballen gikk via Eric Dier og Hugo Lloris var dermed totalt utspilt da ballen spratt i mål via stolpen.

– Det er maks utur for Tottenham. Det går ikke an å ha mindre marginer enn akkurat de der, var dommen til Osnes.

To minutter på overtid fastsatte Antonio Rüdiger resultatet til 3-0.

Etter seieren ligger Chelsea likt med Manchester United og Liverpool som alle står med 13 av 15 mulige poeng etter sesongens fem første kamper. Tottenham ligger på 7. plass med ni poeng.