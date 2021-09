Praktmål av Haaland: – Vi har verdens beste spiss

Erling Braut Haaland med 68 mål på 67 kamper for Dortmund.

Dortmund - Union Berlin 4-2

Da Dortmund gikk opp i 3-0 i andre omgang mot Union Berlin søndag, var spørsmålet om tiden var inne for å gi Erling Braut Haaland etterlengtet hvile.

Så reduserte Union Berlin to ganger, og med ti minutter igjen av ordinær tid sto Dortmund med bare en 3-2-ledelse. Men Haaland var fortsatt på banen.

Tre minutter etter den siste reduseringen ble Haaland sendt i bakrom av Mats Hummels. I løpsduell med Robin Knoche så Haaland at Union Berlin-målvakt var Andreas Luthe på halvdistanse. Med en utsøkt volley satte han ballen i en bue over Union Berlin-målvakten til 4-2 for Dortmund.

– Vi har verdens beste spiss, sa Dortmund-stjernen Jude Bellingham til Vsport.

Tidligere i kampen hadde han fikset 2-0 da han gikk opp mellom to Union Berlin-forsvarere og stanget ballen i mål.

Det skjer dager etter at Dortmund-trener Marco Rose kontant svarte «headinger» på TV 2s spørsmål om hva Haaland kan bli bedre på.

Hodespillet har vært trukket frem som kanskje den delen av spillet Haaland har mest å gå på. I oversikten til Transfermarkt sto den norske superspissen med kun sju scoringer på hodet før 2-0-scoringen mot Union Berlin søndag.

Forrige sesong scoret han kun ett på hodet. Nå står han allerede med to.

Haaland står med 68 mål på 67 kamper for Dortmund, som vant 4-2.

Dortmund tok ledelsen etter ti minutters spill etter en praktfull volley fra Raphaël Guerreiro, før utligningen til Haaland kom midtveis i første omgang. Dortmund gikk opp i 3-0 tidlig i andre omgang da Marvin Friedrich ble satt under press av Erling Braut Haaland og satte ballen i eget mål.

Snaut timen inn i kampen reduserte Max Kruse til 1-3 på straffespark. Med ti minutter igjen av full tid headet Andreas Voglsammer inn 2-3-redusering. Så var det duket for Haalands vanvittige volleyscoring. På overtid var han nær ved å hælsparke inn 5-2, men ballen gikk like utenfor fra jærbuen.

Dortmund er nummer to i Bundesliga, kun ett poeng bak serieleder Bayern München. Union Berlin, som hadde lyngdølen Julian Ryerson på banen hele kampen, er på åttendeplass. Ryerson fikk gult kort på overtid.