Vulkanutbrudd på Kanariøyene – har startet evakuering

Like etter klokken 15 var det et jordskjelv etterfulgt av en stor eksplosjon, skriver spanske El País.

Bilder i sosiale medier viser tykk, svart røyk som stiger opp fra fjellsiden Montaña Rajada i El Paso kommune. Andre viser at vulkanen spyr ut lava.

El País skriver at utbruddet har ført til to kraftig sprekker i fjellsiden, som fører lavaen nedover. En av videoene på sosiale medier viser at lavaen har rent over en bilvei.

Me pasan por whatssap esto desde la erupción de La Palma . Fuente: @Jose_PerezMar pic.twitter.com/Aaga6iqNPb — HagrYke (@TheHagrYke) September 19, 2021

LAVA: Noen bygninger og hjem ligger i umiddelbar nærhet til vulkanutbruddet. Foto: Desiree Martin / AFP

Har startet evakuering

Utbruddet skjer etter at det har vært flere jordskjelv, det største målt til 3,8 på Richters skala. Myndigheten advarer om at det kan komme enda sterkere skjelv.

Vulkanutbruddet har også utløst flere mindre skogbranner.

Ifølge Reuters evakuerte myndighetene først rundt 40 personer med bevegelsesutfordringer, i tillegg til husdyr. Disse ble flyttet til en militær utpost hvor jordskjelvaktiviteten er mindre.

Myndighetene har nå startet hasteevakuering av opptil 1000 mennesker fra området, skriver AP.

Borgermester Sergio Rodríguez sier at 300 personer var i umiddelbar fare og ble evakuert først fra hjemme sine til en fotballbanen i El Paso.

Det er foreløpig ikke meldt om skadde.

RØYK: Tykk, svart røyk siger opp fra fjellsiden. Foto: Desiree Martin

Nødetater og geologer på stedet kort tid etter utbruddet. Foto: Borja Suarez / Reuters

«Jordskjelvsverm»

Vulkanen har dukket opp i et ubebodd fjellområde på Cumbre Vieja, som er en aktiv vulkanrygg på La Palma. Sist gang det ble registret et utbrudd her var i 1971.

Vulkanutbruddet skjer etter over en uke med jordskjelv.

Spanias National Geographic Institute har siden 11. september registrert 6600 skjelvinger i en såkalt «jordskjelvsverm» på øya, ifølge El País.

Det bor omkring 85.000 mennesker på La Palma, ifølge AP.

Øya er en av Kanariøyene, og ligger utenfor kysten av det sørlige Marokko.