Ganna forsvarte VM-gullet etter sekundstrid med hjemmehåpet

Hjemmehåpet Wout van Aert kjørte inn mot mål i Brugge til øredøvende jubel og en soleklar ledelse, men like bak ham kom fjorårets tempo-verdensmester.

Italienske Filippo Ganna vant drøyt fem sekunder foran van Aert. Ganna forsvarte dermed fjorårets VM-gull på tempo. Van Aert tok sølv også i fjor.

– Det var en drøm å vinne igjen og forsvare regnbuetrøyen, sier Ganna.

På første mellomtid var van Aert sju sekunder raskere enn Ganna, men nesten alt var kjørt inn til neste måling.

Remco Evenepoel fra Belgia tok bronsemedaljen, 45 sekunder bak Ganna. Danske Kasper Asgreen fra 2,3 sekunder bak bronseplassen.

– Det var en hard tempo mentalt på grunn av de lagene strekkene. Du måtte virkelig kjempe for å holde kraften. Det gjorde vondt hele veien, sier Asgreen til TV 2.

Dansk sykkelsport er i sorg etter at den tidligere toppsyklisten Chris Anker Sørensen døde av skadene etter en påkjørsel av en varebil. Sørensen var i Flandern for å jobbe med sykkel-VM som ekspert for dansk TV 2.

– Stemningen i går kveld og i formiddag har vært virkelig trykket. Det var ikke noen god nyhet å få. Selv om jeg ikke kjente Chris tett, kjente jeg ham litt. Det kom brått på, og vi er alle ute i trafikken hver dag, så det er ikke noe gøy. Jeg prøvde å tenke på han da jeg syklet i dag, og det ga meg litt ekstra krefter, sa Asgren til TV 2.

Det norske håpet, Andreas Leknessund, ble nummer 26, tre minutter og 27 sekunder bak verdensmester Ganna.

– Det var hardt, så det var ikke nytt. Jeg må si at det var greit nok. Skal jeg være helt ærlig, hadde jeg ikke de største ambisjonene, så jeg gjorde det jeg hadde inne akkurat i dag, sier Leknessund til TV 2.