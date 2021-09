Reaksjonene renner inn etter sjokk-exiten: – Gidder ikke se på mer

Da Kathrine Moholt og Anders Hoff i går ropte opp «Joakim og Benjamin» måpte de aller fleste. Etter tangoen og tierne i første runde føk Joakim Kleven rett til topps på bettinglistene, men nå har han altså forlatt konkurransen.

Søndag renner støtteerklæringene inn på Klevens Instagram-profil.

«Jeg ELSKER deg! Så ufortjent! En ekte stjerne for alltid,» skriver influenser og God kveld Norge-programleder Sophie Elise Isachsen.

«Så ufortjent! Helt i sjokk. Du er helt rå Joakim. Har ikke ord,» skriver Bloggerne-profil Monica Nyhus.

Influenser Marna Haugen skriver at hun hadde gledet seg til å se Kleven i finalen.

«Dette er urettferdig og VONDT å se Joakim,» skriver hun videre.

Forfatter Unni Lindell går så langt at hun nå slutter å se på «Skal vi danse».

«Farvel «Skal vi danse»! Joakim ute, gidder ikke å se på mer. En seer mindre! går ikke an,» skriver en tydelig misfornøyd krimforfatter.

Midtsjiktet er farlig

«Skal vi danse»-dommer Merete Lingjærde ga Kleven en åtter og ble også overrasket da han røk.

– Jeg syns det er veldig trist. De har tilført konkurransen noe ekstra, og jeg synes Joakim har gjort en kjempejobb. Jeg var spent på å se han videre, sier Lingjærde til God kveld Norge.

Hun understreker at det er en konkurranse og at det på lørdag var mange spektakulære koreografier, men at de som havner i midtsjiktet etter dommerpoengene ofte er i faresonen.

– Det er veldig ofte at de som ligger midt på skalaen står i fare for å ryke ut. Det kan være noe med psykologien til de hjemme, at de som er nederst får flere stemmer fordi de skal «reddes», sier Lingjærde.

– Det er ikke alltid seerne følger poengskalaen, de stemmer på sine favoritter.

Ikke over sjokket

Kleven selv kommenterte også avskjeden på Instagram søndag.

– Takk for at vi har skapt historie sammen Benjamin! Det kan ingen ta fra oss! Vi er venner for livet, skriver han, og fortsetter:

– Jeg har ikke helt kommet over sjokket enda, det føles vondt og sårt, som kjærlighetssorg, men alle de fine meldingene og støtten fra dere gjør det litt lettere! Takk!