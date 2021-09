Lingards eventyrlige revansj: – Det har ikke vært lett

West Ham–Manchester United 1-2 (1-1)

To minutter før slutt limte Jesse Lingard ballen i krysset og alt lå til rette for at han skulle bli den store helten for Manchester United.

Se Lingards drømmemål øverst!

Men fire minutter på overtid fikk West Ham straffespark etter at Luke Shaw handset i egen 16-meter.

Mark Noble ble byttet inn og gikk rett bort for å ta straffesparket, men David de Gea strakk seg mot hjørnet og reddet mesterlig.

Dermed sto spanjolen og Lingard igjen som de store heltene. Kontrastene var dermed store for Lingard som tidligere denne uken ble den store synderen da United gikk på et overraskende tap i Champions League mot Young Boys.

– Fra de dypeste daler på kunstgresset i Sveits, til helt opp i krysset på London Stadium. Jesse Lingard, det går opp og ned i livet, sa TV 2s kommentator Espen Ween.

HELT: David de Gea gratuleres i det kampen blåses av. Foto: John Sibley

– Det har ikke vært lett

Like før slutt i Champions League-oppgjøret mot Young Boys sendte Lingard av gårde en forferdelig pasning mot David de Gea, som ble snappet opp. Målet sørget for et sjokkerende tap.

– Jeg har jobbet hardt for å komme meg over det som skjedde tidligere denne uken, det har ikke vært lett, sier Lingard etter kampen.

– Feil kan skje i fotballen, men det handler om å slå tilbake når det skjer, sier han.

I hele sommer var Lingard ryktet til West Ham etter et strålende låneopphold, men da overgangsvinduet var stengt var han fremdeles Man. United-spiller.

Dramaet som kulminerte i tre viktige poeng sørger for at United står med 13 poeng av 15 mulige etter sesongens fem første kamper.

– Jeg er så glad på hans vegne. Jesse hadde en tøff kveld på tirsdag, men har jobbet hardt etterpå, sier Ole Gunnar Solskjær.

Cristiano Ronaldo noterte seg for nok et mål søndag, men det kunne fort blitt flere. Tre ganger ropte portugiseren på straffespark. Etter kampen er Solskjær klinkende klar på hvor mange straffer han mente Ronaldo burde fått.

– To av dem er klinkende klar. Den første og den siste. Forhåpentligvis blir det ikke slik at Ronaldo aldri skal få et straffespark, sier Solskjær.

– Var det riktig å gi straffespark til West Ham på overtid?

– Sannsynligvis. Det er kort avstand, men Shaw gjør seg kanskje litt større der. Dersom man skal gjøre seg større, så gjør det utenfor 16-meteren, sier United-sjefen.

STERKT: Ole Gunnar Solskjærs menn viste både vilje og styrke da de kriget med seg tre poeng søndag. Foto: Mike Egerton

West Ham tok ledelsen

Hjemmelaget yppet seg ved flere anledninger i innledningen, men det tok ikke ordentlig fyr før det var spilt 25 minutter.

Et hjørnespark havnet i beina til Bruno Fernandes, som valgte å dra til med en volley. Lukasz Fabianski var raskt nede og klarte på utrolig vis å slå ballen i stolpen.

Fire minutter senere var det West Hams tur. Hjemmelaget rullet fint opp og ballen havnet hos Saïd Benrahma. Algerieren sendte av gårde et skudd, som gikk via Raphaël Varane og forbi en utspilt David de Gea.

Dermed var West Ham i ledelsen, men det skulle ikke ta lang tid før Manchester United svarte.

Ronaldo tok ansvar

Cristiano Ronaldo hadde ropt på innlegg utallige ganger, og etter 33 minutter kom det perfekte innlegget. Bruno Fernandes løftet ballen inn og Ronaldo lå perfekt på offside-linjen. Fabianski reddet avslutningen, men returen hadde portugiseren få problemer med å sende i mål.

– Han er på påskrudd hele tiden. Hittil har Cristiano Ronaldo vært en enorm overgang, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Den portugisiske duoen brukte kun ett minutt før de skapte en gedigen sjanse i andreomgang. Fernandes fant Ronaldo, som plutselig var alene med Fabianski. Polakken vartet opp med en feberredning og holdt West Ham inne i kampen.

HYLLET: Søndag formiddag ble det kjent at fotballegenden Jimmy Greaves hadde gått bort. Før kampen ble Greaves hyllet av spillerne. Foto: John Sibley

Dramatiske sluttminutter

Da det gjensto 15 minutter gikk Ronaldo i bakken i West Hams 16-meter. Portugiseren slo ut med armene og så mot kampens dommer. Martin Atkinson vinket Ronaldo opp, og fikk støtte av VAR-rommet minuttet senere.

Det mente TV 2s eksperter var helt feil. I TV 2 Sportens app chattet Gulbrandsen og Thorstvedt med seerne og var ikke i tvil om hva som burde vært utfallet av situasjonen.

– Ja! svarte duoen på spørsmål om det var en klar straffe.

– Det er fullt mulig å forstå frustrasjonen til Cristiano Ronaldo, sa TV 2s kommentator Espen Ween.

To minutter før slutt limte Lingard ballen i krysset og alt lå til rette for tre poeng til Manchester United.

Men fire minutter på overtid fikk hjemmelaget straffespark, men David de Gea vartet opp med en praktredning og dermed tar Manchester United med seg tre poeng hjem til Manchester.

Straffesparket ble tatt av Mark Noble, som ble byttet inn i ens ærend for å ta straffesparket.

– Se på straffehistorikken hans. Jeg tror jeg hadde vært mer skuffet om vi hadde bommet og jeg ikke tok den avgjørelsen. Jeg tok avgjørelsen og dessverre funket det ikke i dag, sier David Moyes.