Slik forbereder SV seg på regjeringsforhandlinger

Etter stortingsvalget har det ikke manglet på ubesvarte spørsmål om hvem av de rødgrønne partiene som vil forhandle sammen, hvor og når. Den neste uken er det ventet at mer vil falle på plass.

Ifølge sentrale SV-kilder er det naturlig at SVs ledelse blir den sentrale delen av partiets forhandlingsdelegasjon.

I tillegg planlegges det for en rekke underutvalg på konkrete politikkområder som skal bidra under forhandlingene.

Også partiveteraner som Kristin Halvorsen bidrar nå med sin erfaring og kunnskap i forkant av forhandlingene.

DEN GANG DA: Her er Kristin Halvorsen (SV) og Jens Stoltenberg (Ap) under regjeringsforhandlinger på Soria Moria etter valget i 2005. Foto: Lise Åserud/NTB

Forhandlingsutvalget skal formelt forankres på sentralstyremøtet til partiet mandag, og senere på landsstyremøtet 25. september.

Allerede etter Arbeiderpartiets sentralstyremøte forrige tirsdag, kunne Jonas Gahr Støre si at partiledelsen har fått de nødvendige mandater. På spørsmål om partiledelsen blir deres forhandlingsdelegasjon, svarte Støre:

– Partiledelsen er nøkkelen her. Så har vi et godt lag av medarbeidere som skal bistå oss.

– Men partiledelsen blir spydspissen i regjeringsforhandlingene?

– Det gjør de, svarte Støre.

Skattepine

En sentral partikilde i SV TV 2 har snakket med viser til at det er langt fra sikkert at partiet går i regjering, selv om det er ønsket. Det vil være avgjørende med betydelig gjennomslag på klima, og skatter og avgifter. Rettferdig fordeling, og klima og miljø var hovedsaker for partiet foran valget.

Ap har gått til valg på at ingen med inntekt under 750 000 skal få økte skatter. Det løftet kan Ap ende med å kunne holde til sine velgere, men da må de kunne gi på andre deler av skatte- og avgiftssystemet, ifølge en sentral SV-kilde.

Ap har for eksempel ikke gått til valg på å gjeninnføre arveavgiften, i motsetning til SV. Når det gjelder klima vil det være et sentralt krav å få ned oljeaktiviteten, og øke satsingen på nye, grønne næringer. Nøyaktig hvordan dette gjøres har partiet et pragmatisk forhold til.

Omfattende forberedelser

SV har laget et omfattende forhandlingsforberedende dokument over flere år. Dokumentet er på over tusen sider, og skisserer blant annet i detalj:

Hva Ap og Sp har av politiske vedtak og har stemt på Stortinget, på alle politiske områder som er ventet å komme opp i forhandlingene.

Målsetninger for forhandlingsresultat.

Smertegrensen for partiet i sentrale saker.

Dokumentet er tidligere omtalt av VG.

Alle fullmakter

Uka etter valget hadde Støre møter med alle partilederne som gikk til valg på et skifte, etter størrelse: Sp, SV, Rødt og MDG.

I Ap håper sentrale kilder å være i gang med reelle regjeringsforhandlinger i slutten av neste uke. Men den store X-faktoren er om Sp vil delta i forhandlinger med SV.

EN PLAN A: Senterpartiet foretrekker fortsatt en regjering utgått av Ap og Sp, men partileder Trygve Slagsvold Vedum understrekte torsdag at han har alle fullmakter fra sitt sentralstyre. Foto: Frode Sunde / TV 2

Før valget har en rekke kilder fra Senterpartiets sentralstyre gjort det klart at de vil sette seg ned og «snakke med SV» etter valget, men partiet har for åpen scene gjort det klart at de ikke er enig i spørsmålet om å regjere sammen med SV igjen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gjentok etter partiets sentralstyremøte torsdag denne uka at de ønsker en «Senterparti/Ap-basert regjering», men også at han har alle fullmakter fra sitt sentralstyre.