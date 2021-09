Alexander Kristoff har gjort stor suksess på sykkelsetet, med innkassering av både OL-, VM-, og EM-medaljer.

Ved siden av sykkelinteressen er han også en skikkelig bilentusiast. Hjemme i Stavanger har 34-åringen realisert en stor guttedrøm. Som en av svært få i Norge, har Alexander en Lamborghini Murciélago stående på gårdsplassen.

Vi blir med på tur i råskinnet. Her innrømmer Alexander at syklister i veibanen kan være mildt sagt irriterende.

Dessuten avslører entusiasten et sleipt triks det kan være fristende å gjøre under et tungt sykkelritt.

– Det er klart det er fristende, men som regel får du bot og tusenlappene flyr fort.

Hør mer om dette i Broompraten, øverst i saken.

Teslaen er miljøalibiet. Alexander Kristoff.

Se Broompraten med Alexander Kristoff her: