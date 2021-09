United-spilleren har slitt i flere år: – Jeg husker at vi begge gråt

Manchester Uniteds Phil Jones (29) har slettet alle sine kontoer på sosiale medier. Nå tar han et oppgjør med hetsen, og håper hans åpenhet kan hjelpe andre.

De siste årene har ikke vært enkle for Manchester United-spiller Phil Jones. Men det er det ikke mange som har vært klar over.

29-åringen har forsøkt å holde de tunge stundene og følelsene for seg selv og innenfor familiens fire vegger. Men nå vil ikke Jones sitte inne med det mer.

I et åpenhjertig intervju med The Times forteller Jones om den tøffeste situasjonen av de alle. En situasjon som gjør at det knyter seg i magen når han tenker tilbake på det.

Han var ute og gikk sammen med sine to døtre Alaria og Rayah i forstaden Hale i Manchester, da en fremmed mann snudde seg og sa «Hei, Phil... du er elendig. Du er elendig!».

– Du vet når et barn spør deg 20 ganger før du svarer dem? Dette var et sånt øyeblikk. «Hva betyr det, pappa?, hva betyr det?», forteller Jones.

– Jeg følte på så mye. Sinne, at jeg måtte roe meg, om jeg skulle konfrontere ham, jeg lurte på hva jeg skulle si til min kone. Jeg stivnet. Etter hvert kom det en annen mann gående forbi og sa «Phil, bare la det være. Du er bedre enn det der».

Ferdinand fikk det til å renne over

Han lot det være. Jones har aldri snakket om situasjonen igjen, før nå.

Han har ikke vært på sosiale medier siden 2017. Da valgte han å slette alle sine kontoer etter flere år med hets. Han ble snakket ned og latterliggjort på grunn av skadeplagene.

Dråpen som fikk begeret til å renne over var de nylige uttalelsene fra Rio Ferdinand som beskrev Jones som bortkastet tid og en som bare tok opp plass fra yngre spillere.

– Respekten jeg har for Rio er enorm. Han var en fantastisk spiller og jeg elsket å spille med ham. Jeg har lært så mye av ham, men det han sa var dårlig gjort. Veldig dårlig gjort. Jeg liker ikke å krangle, og om han ikke visste, så visste han ikke, sier Jones.

29-åringen referer til hva som har skjedd siden hans siste kamp for United i januar 2020.

Det få har visst er at Jones har slitt med den samme kneskaden, en alvorlig meniskskade, som satte Ole Gunnar Solskjær ut i tre år.

Jones har slitt med skaden siden han var akademispiller i Blackburn og ble operert som ung. Menisken ble fjernet.

Men smertene har vedvart med årene, og etter treningsøkter ville han få en smertefull hevelse i kneet. I flere år spilte han kamper han tenkte han ikke burde spille.

– Jeg husker at vi begge gråt

I 2020 dro Jones til Barcelona for å få behandling av spesialisten Dr. Ramon Cugat og ble operert på ny. Rehabiliteringsprosessen var beinhard, særlig følte Jones på skyldfølelse av å ikke kunne hjelpe konen Kaya noe særlig med barna. Han hadde også skyldfølelse for at han nok en gang var ute med skade.

– Jeg har aldri vært så langt nede som jeg var da. Jeg var helt ute av det. Jeg gråt og sa til Kaya «Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.» Jeg husker at vi begge gråt, forteller Jones åpenhjertig.

– Jeg er ikke redd for å si noe av dette. Mennesker og fotballspillere har en tendens til å ha en fasade som sier at alt er bra. Men man vet ikke hva som foregår bak lukkede dører. Fotballspillere har problemer som alle andre, og kanskje det at jeg forteller om mine kan hjelpe andre, fortsetter han.

Det var mens han var lengst nede at mannen i Hale kalte ham elendig på åpen gate. Jones har et inderlig ønske om at folk tenker seg om før de snakker.

– Vær forsiktig. Du vet ikke hvordan det du sier vil påvirke spillere, psykisk, mentalt og følelsesmessig, sier Jones og påpeker:

– Folk sier at fotballspillere bør tåle det, de tjener så mye penger og har en overdådig livsstil. Men om du tar bort alt det, så er vi bare vanlige mennesker.

For første gang på mange år føles kneet bra, og Jones hadde sin første fulle treningsøkt siden 2020 forrige måned. Han har også spilt to hele kamper for Manchester Uniteds U23-lag.

– Det føles nesten som jeg har startet karrieren på nytt. Jeg føler meg ung, som en 25 eller 26 åring. Og fordi jeg har gått glipp av så mye fotball, føler jeg at jeg har så mye igjen å gi, forteller Jones og understreker:

– Jeg vil kjempe for United helt til noen sier «dra et annet sted.»