Ørjan (24) ble funnet død på 24 meters dyp i en gruve – nå håper foreldrene at jakken hans kan gi svar

ÅSTED NORGE (TV 2): I fjor vår ble Ørjan Helmer Gundersen Solum (24) funnet død i en nedlagt gruve i Arendal. Saken ble etterforsket som et mulig drap, men ble nylig henlagt. Nå håper foreldrene at bildet av Ørjans jakke kan lokke fram nye vitner.

I halvannet år har opptil 25 politietterforskere jobbet med å finne ut hvordan og hvorfor Ørjan Helmer Gundersen Solum (24) forsvant fra et boligfelt i Arendal og havnet på 24 meters dyp i en nedlagt gruve like ved.

BLE ØRJAN DREPT? Han forsvant 25. mars 2020 og ble funnet den 19. mai samme år. Foto: Privat

To menn har vært siktet for drap eller medvirkning til drap på Ørjan, men den 2. september i år henla Riksadvokaten siktelsen mot dem på bevisets stilling.

Sikre på at han ble drept

Sorgen har bitt seg fast i foreldrene til Ørjan, Tone Gundersen Solum og Terje Thomsen Solum. De er fortvilet over at saken er henlagt, men én ting gjør at de klarer å stå opp hver morgen. Håpet om at de en dag skal få et svar.

– Vi tror at noen dumpet ham i den gruva i den hensikt at han aldri skulle bli funnet. Ørjan visste ikke om den gruven en gang, det er vi sikre på. Hvorfor skulle han gå dit? spør moren Tone Gundersen Solum.

– Det er for mye som skurrer, mener faren Terje Thomsen Solum.

De reagerer også på at Ørjans jakke ble funnet på vannoverflaten mens sønnen lå 24 meter under vann, og på at ingen vitner så Ørjan gå til gruva.

Kan bildet av Ørjans jakke, som aldri før har vært vist offentlig, bidra til at noen husker å ha sett Ørjan etter klokka 18 onsdag 25. mars 2020, da han ble borte?

ØRJANS JAKKE: Jakken lå i vannskorpa blant masse søppel mens Ørjan lå på 24 meters dyp. Foto: Politiet

Nå er foreldrenes eneste håp at nye vitner melder seg med ny informasjon. Det kan føre til at saken gjenåpnes.

Vendepunktet

Det så lenge ut til at Ørjan kanskje aldri ville bli funnet, men sju uker etter den mystiske forsvinningen skjedde et stort vendepunkt i saken. Et par hvite ørepropper skulle føre politiet til en nedlagt gruve.

FANT ØRJANS DNA: På disse øreproppene fant politiet Ørjans DNA sju uker etter at han forsvant. Foto: Politiet

Øreproppene ble funnet av en tilfeldig person på et gjerde overfor gruva tre dager etter Ørjans forsvinning. Da avisene skrev at Ørjan var savnet leverte denne personen øreproppene til politiet som sendte dem til analyse. Sju uker etter forsvinningen kom svaret.

– Det viste seg når vi analyserte dem for DNA, at de tilhørte avdøde, forteller politiadvokat Vanja Bruvoll til Åsted Norge.

Kripos ble koblet inn i saken og politiet besluttet at de skulle søke etter Ørjan i den nedlagte gruva. Den 19. mai 2020 ble han funnet død på 24 meters dyp.

Dødsårsaken er mest sannsynlig drukning, men ingen vet om Ørjan ble utsatt for vold før han havnet i vannet.

Fant Ørjans jakke

Det var brannmannen Torger Singelstad fra Østre Agder brannvesen som utførte det krevende søket i gruva. Brannvesenet måtte heise ned en gummibåt han kunne dykke fra og bygge et stigesystem for å komme inn i den trange gruvesjakten som lå 40 meter rett ned fra gjerdet der øreproppene ble funnet.

FANT ØRJAN: Torger Singelstad fra Agder brannvesen ved gruva der han fant Ørjan og jakken hans. Foto: Åsted Norge

Det var helt på slutten av dykket, når håpet begynte å svinne, at han fant Ørjan på 24 meters dyp.

– Da frøs tiden, forteller han.

Men Torger Singelstad skulle finne mer.

– Og så skulle jeg padle tilbake til stigen og legger merke til noe som ser bittelitt nyere ut enn alt annet. Så jeg tar opp den jakken og det viser seg at den tilhører han som jeg fant. Jeg tok med meg jakka og leverte den til politiet.

Jakken fløt i vannskorpa blant masse søppel som folk har dumpa i gruva i årenes løp.

Politiet vil i dag ikke spekulere i hvorfor jakken lå på toppen av gruvevannet mens Ørjan lå langt nede i dypet, men Ørjans foreldre synes det er merkelig. De mener jakken ville vært vrengt hvis den hadde falt av Ørjans kropp under vann eller hvis han rev den av seg.

Kan jakken føre til nye vitneobservasjoner?

Avstanden fra Bratthenget der Ørjan forsvant til gruva er kort i luftlinje, men terrenget er krevende. Politiet hadde flere teorier. Enten at Ørjan gikk selv, at han ble forfulgt eller at han ble fraktet dit.

GIKK ØRJAN HER? Man må gå på en av veiene gjennom boligstrøket for å komme til gruva i det ulendte terrenget. Foto: Åsted Norge

Hvis man går til fots må man gå langs en av veiene gjennom boligstrøket, men ingen vitner har sett Ørjan der. Det reagerer foreldrene på. De mener at jakken var iøynefallende.

– Jakken var en mørkeblå parkas og den gikk ned til knærne på Ørjan. Den var egentlig for stor til ham, forteller moren.

– Ørjan var bare 160 cm høy. Han var godt synlig med den jakken. Han var en liten mann i en altfor stor jakke. Det var heller ikke mørkt ute da han forsvant, sier faren.

Nå håper de at noen som ser bildet av jakken melder seg som nye vitner.

– Hvis det er noen der ute som vet hva som skjedde så må de være så snille og fortelle det. Vi trenger et svar, sier Tone fortvilet.

Politiadvokat Vanja Bruvoll utelukker ikke at saken kan bli gjenåpnet og beklager at politiet ikke klarte å komme til bunns i saken.

– Det at vi ikke klarer å gi et konkret svar til foreldrene betyr mye på det personlige plan. Og selvfølgelig, når vi har jobba i ett og et halvt år som et stort team, så har vi ønska å komme nærmere et endelig svar. Nå har vi kommet så langt at vi ikke har mer å gå etter og da er vi nødt til å avslutte, sier Bruvoll.