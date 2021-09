TV 2 møtte dødsdømt i fengselet: – De kan drepe meg når som helst

HARGEISA (TV 2): TV 2 møtte søndag dødsdømte Saad Jider Hayd i fengselet. Han sier han frykter for livet sitt.

TV 2 møter dødsdømte Saad Jider Hayd i fengselet han sitter i i Hargeisa i Somaliland.

Der deler han celle med 15-16 andre menn.

Under intervjuet er sjefen i fengselet og flere vakter til stede. Alle spørsmålene og svarene ble oversatt til somalisk.

FENGSEL: I dette fengselet sitter den dødsdømte nordmannene. Foto: Simen Askjer / TV 2

TV 2 har heller ikke fått lov til å ta bilder eller video i fengselet.

– Jeg er redd. De kan drepe meg når som helst, sier Hayd til TV 2.

– Ble angrepet

Hayd er dømt for drapet på en annen mann, et drap han er dømt for å ha begått med en selvforsvarsspray.

Selv hevder han at han handlet i selvforsvar, og han er tydelig på at han ikke gjorde noe annet enn å spraye med sprayen.

– Jeg trenger at noen analyserer sprayen slik at det vil komme fram at det ikke er gift, sier han videre.

– Jeg har ikke drept noen, jeg bare sprayet, sier han.

Han forteller at han i forkant av hendelsen ble angrepet av mannen.

DØDSDØMT: Saad Jider Hayd. Foto: Privat

– Han ville ha penger av meg, sier han, og forklarer at det i etterkant av dette oppsto et basketak.

Andre fanger drept

Hayd har gått kraftig ned i vekt mens han har sittet i fengsel, og helsen er dårlig. Han har høyt blodtrykk og diabetes.

– Flere andre fanger er blitt drept allerede, mens jeg har vært her. Jeg vil takke Norge for det de har gjort, og håper de kan hjelpe meg ut herfra, sier han.

TV 2-TEAM: Fotograf Simen Askjer og reporter Finn Erik Robstad er på plass i Somaliland. Foto: TV 2

Fordi alt ble oversatt til somalisk til fengselssjefen, er TV 2 usikre på hvor ærlig Hayd kunne svare på alle spørsmål.

– Hvordan behandler de deg i fengselet?

– Fengselet er bra. De behandler meg bra her, sier han.

Hayd er dømt til døden i to rettsinstanser. Nå venter behandling av saken i høyesterett – en sak som er blitt utsatt flere ganger.

Søndag morgen var det et møte i domstolsadministrasjonen mellom partene. Her ble det svært amper stemning, kunne Hayds forsvarer Farid Bouras fortelle.

– Offerets mor ville ikke ha oss der, og ba oss dra tilbake til Norge, sier Bouras, som forteller at han vil be dommeren gjennomføre en granskning av saken.

– For oss er det greit at saken blir utsatt, det gir oss mer tid til å få min klient hjem til Norge, sier han.