– De rike landene må avstå fra doser

Under fire prosent av befolkningen i Afrika er vaksinert mot covid-19, noe WHO mener er en trussel mot bekjempelsen av pandemien.

– Den svimlende ulikheten og de store forsinkelsene i vaksineleveransene truer med å gjøre områder i Afrika om til yngleplasser for vaksineresistente varianter, sa Matshidiso Moeti, WHOs regiondirektør for Afrika, på fredag.

De forespeilede leveransene til kontinentet via det internasjonale vaksinesamarbeidet (Covax) har blitt kuttet med rundt 150 millioner doser. Dermed vil kun 17 prosent av Afrikas befolkning være vaksinert innen utgangen av året, ifølge WHO. Målet var 40 prosent.

Covax-samarbeidet er ment å sørge for at 92 fattige land og territorier får tilgang til gratis vaksiner, gjennom finansiering fra rikere land.

I forrige uke ble forventningene for leveransene nedjustert. Blant årsakene som ble oppgitt, var eksportforbud, prioritet av bilaterale avtaler mellom produsenter og land, og forsinkelser i papirarbeidet.

– Bakerst i køen

Samtidig som verdens fattigste land får færre doser enn forventet, snakkes det nå flere steder om behovet for en tredje vaksinedose. I Israel er helsemyndighetene klare på at det er behov for denne såkalte «booster»-dosen.

BEKYMRET: Erlend Grønningen i Leger Uten Grenser. Foto: TV 2

Leger Uten Grenser ber nå rike land om å hjelpe verdens fattige land med vaksinedoser, fremfor å gi egne innbyggere en tredje dose.

– Det er dessverre slik at de fattige landene har havnet litt bakerst i køen. Man håpet jo at vaksinesamarbeidet skulle lette litt på dette og sørge for at det ble nok vaksiner, men de målene er dessverre ikke nådd, sier Erlend Grønningen, feltarbeider i Leger Uten Grenser, til TV 2 Nyhetskanalen søndag morgen.

Han beskriver situasjonen i landene Leger Uten Grenser opererer i som lik den vi hadde i Norge i 2020.

– Man er bekymret for sine eldre og de i risikogruppene. Og helsepersonell kan ikke gå trygt på jobb fordi de ikke bare risikerer å bli smittet selv, men de risikerer å ta med seg viruset inn og smitte pasientene sine.

– De rike landene må avstå fra doser

Grønningen er ikke i tvil om hvor verdens vaksinedoser nå må brukes. Han ber verdens rike land om å gå sammen og fordele overskuddsdosene.

– Nå er det slik at det er mennesker i verden som ikke er vaksinert, og nå må vi se hvor vaksinedosene redder flest liv. Og da er det helt innlysende at de bør gå til de menneskene som er i risikogruppene og helsepersonell i fattige land før man begynner om å snakke om en tredje dose. Nå må faktisk verdens rike land avstå fra doser.

Feltarbeideren får støtte av vaksineforsker ved UiO, Gunnveig Grødeland, i at det beste for bekjempelsen av pandemien er å vaksinere en størst mulig andel av verdens befolkning.

– Det vil ha lite å si for pandemien globalt at vi er fullvaksinerte her i Norge. En pandemi er per definisjon internasjonal og vi kan ikke løse pandemien i Norge. Og det er i vår interesse å vaksinere resten av verden, rett og slett fordi vi ved å gjøre det reduserer sannsynligheten for at det oppstår varianter av viruset som vil kunne komme tilbake og treffe oss senere, sa Grødeland da hun sammen med Grønningen gjestet TV 2 Nyhetskanalen.

– To doser beskytter godt nok

Vaksineforskeren forklarer at selv om Israel og andre land mener det er behov for en tredje vaksinedose, så vil to doser være mer enn god nok beskyttelse for de fleste.

– Bakgrunnen for at Israel anbefaler en tredje dose er at de et halvt år etter andre vaksinedose har observert at mengden vi har av antistoffer som kan blokkere viruset fra å trenge inn i cellene våre, har gått ganske mye ned. Og dermed mener de at effekten av vaksinen har blitt redusert såpass at man bør få en tredje dose for å opprettholde beskyttelsen.

– Men der tenker jeg det er viktig å huske på at vi har flere forskjellige former for beskyttelse, og den viktigste er beskyttelsen mot sykdom og alvorlig sykdom. Og den holder betydelig lenger etter to doser.

– Er det overraskende at disse verdiene daler såpass hurtig?

Nei. Etter at du er vaksinert med en hvilken som helst vaksine, så har du ganske høye nivåer av antistoffer en stund, og så vil de etter hvert gå ned. Det vaksinen skal gjøre er å danne hukommelsesceller som skal huske hvordan viruset var, og så beskytte kroppen din når du blir smittet. Og det er vi sikret med to doser.

– Når er det man kan trenge en tredje dose?

– Det er noen eldre og risikogrupper som danner ganske svake immunresponser i utgangspunktet, og som faktisk vil ha god nytte av en potensiell tredje dose. Men for befolkningen generelt så vil det først og fremst være viktig hvis viruset skulle endre seg såpass mye at de vaksinene og den immuniteten vi har ikke lenger er relevante. Og hvis vi da får oppdaterte vaksiner som gir bedre beskyttelse mot eventuelle nye virus, så vil det være noe å tenke på.

Mener det er unødvendig å vaksinere barn nå

Vaksineforsker Grødeland har notert seg at Israel er i ferd med å starte vaksinering av barn i aldersgruppen 5-11 år. Hun peker på forskning som tyder på at det ikke er den viktigste gruppen å vaksinere nå.

– Det kom nettopp en rapport fra Storbritannia som viste at det i aldersgruppen 5-12 år var ekstremt lav forekomst av langtidsvirkninger etter sykdom. Det tilsier at dette er en aldersgruppe hvor det er ekstremt lav sannsynlighet for sykdom og langtidsvirkninger av covid. Så jeg tenker egentlig at her kan vi prioritere disse vaksinene andre steder enn på barnegrupper som er godt beskyttet mot viruset i utgangspunktet.