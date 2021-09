Amper stemning på møte om dødsdømt nordmann

TV 2 var til stede under et møte i domstolsadministrasjonen i Hargeisa i Somaliland søndag morgen.

Det var svært dårlig stemning under møtet, der domstolsadministrasjonen og partene møttes.

– Saken er nå utsatt igjen, sier Saad Jidre Hayds forsvarer Farid Bouras til TV 2.

Hayd er i tidligere rettsinstanser dømt til døden for et drap på en mann med en selvforsvarsspray. Saken skal behandles av høyesterett.

FENGSEL: Det er dette fengselet Hayd sitter i. Foto: Simen Askjer / TV 2

Bouras forteller at det ble svært dårlig stemning under møtet søndag morgen, der blant annet moren til mannen som er død i saken uttalte seg.

– Hun ba oss reise tilbake til Norge, og sa at dette er Somaliland, og at vi ikke har noe her å gjøre, sier Bouras.

Kvinnen skal ha bedt den norske advokaten om å dra til helvete.

– Det ble veldig tydelig underveis i møtet at det er denne kvinnen som styrer mye av det som skjer her, og at vi ikke var ønsket, sier han.

Vil be om granskning

Bouras sier at man i Somaliland kan be dommeren om å starte en full granskning av saker som er i rettsapparatet.

Dette har han til hensikt å gjøre.

– Jeg kommer til å be om en granskning, sier han.

Flere løp

Forsvareren skal søndag få besøkt sin klient i fengselet.

– Det er viktig at han vet at vi er her, og at vi jobber for ham. Det tror jeg lyser opp dagen hans, sier han.

Hayd sitter nå i et fengsel der han deler celle med rundt 16 andre personer.

– Jeg tenker at Norge nå må bruke sine diplomatiske muskler. Det går flere prosesser parallelt nå, og for oss er det bare greit at saken blir utsatt. Det gir oss bedre tid. Vårt mål er å få min klient til Norge, sier Bouras.