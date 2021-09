CIA advarte om at det var barn tilstede – få sekunder etter ble ti sivile drept

Like etter at det amerikanske militæret slapp en missil for å stanse en hvit Toyota Corolla, kom CIA med en hastbeskjed: Sivile var trolig i området, inkludert barn som befant seg inne i bilen.

CIA hadde fått informasjonen om at det sannsynligvis befant seg sivile i området fra tre ulike kilder som var kjent med situasjonen, ifølge CNN.

Men det var for sent. Beskjeden kom sekunder før USA gjennomførte droneangrepet i Kabul, som tok livet av ti sivile 29. august. Syv av dem var barn.

Amerikanske myndigheter gjennomførte angrepet for å hindre det de mener var et planlagt terrorangrep mot flyplassen i byen.

I ukene som fulgte insisterte det amerikanske militæret på at angrepet var et velbegrunnet angrep på et bekreftet terroristmål, og de erkjente at de var klar over det faktum at noen sivile muligens kunne bli drept.

Men etter flere uker med en rekke medieoppslag som stort sett var kritiske til begrunnelsen av angrepet, erkjente CIA fredag at de som befant seg i Bilen ikke hadde noen tilknytning til Taliban.

– Droneangrepet var en tragisk feil, sa general Frank McKenzie, sjef for det amerikanske militærets sentralkommando.

Nyoppstått problematikk

Det er fremdeles uklart om militæret informerte USAs nasjonale etterretningsfelleskap (IC) om de hadde bestemt seg for å trykke på avtrekkeren før raketten ble sluppet.

Militæret kaller slike angrep «dynamisk», og opplyser at kommandantene ikke er pliktig å informere før de angriper.

I enkelte tilfeller spør militæret IC om å «gi oppgaver» til overvåkningsdroner for å følge med på bestemte biler eller steder. IC vil da oppdatere med relevant informasjon, men det er likevel bakkestyrkene i militæret som beslutter hvorvidt de skal angripe.

Ifølge flere kilder belyser den dårlige kommunikasjonen et nyoppstått problem for Biden-administrasjonen. Nå som de amerikanske styrkene ikke lenger befinner seg på bakken, er det forsvarsdepartementet eller CIA som har ansvar for oppdraget?

CIA ønsket ikke å kommentere saken til CNN, og en talsperson for forsvarsdepartementet svarte ikke på henvendelser fra det amerikanske nyhetsselskapet.

Utfordrende å treffe riktig mål

Terrorbekjempelse, etterretning og militære tjenestemenn er enig om at det er vanskeligere å identifisere korrekte mål og utføre vellykkede angrep mot Taliban og al Qaeda uten amerikanske tropper på bakken.

Flere offiserer mener at det å dele oppdraget mellom to organisasjoner kan få alvorlige konsekvenser for Kabul. Det kan føre til flere angrep som ender i tragedie – slik som den hvite Toyota Corollaen.

– Hvis de ga byrået i oppgave å se på målet for indikasjoner på om de skulle angripe eller ikke, burde de få muligheten til å få den informasjonen og påvirke hvorvidt et angrep ble iverksatt. Hvis det ikke var noen måte å vite om det de skulle sette i gang, er noe virkelig galt, sier Mick Mulroy, tidligere CIA- og Pentagon-agent.

– En god oppsummering av krigen

Både nåværende og tidligere offiserer påpeker at feil som går ut over sivile han vært en konsistent virkelighet under hele det amerikanske oppdraget i Afghanistan.

– Det er en ganske god oppsummering for hele den 20 år lange krigen, sa en av de amerikanske offiserene, og refererte da til droneangrepet som tok livet av ti sivile.

Kilder kan også informere om at antallet sivile som har blitt drept under krigen, hele tiden trolig har blitt underrapportert.