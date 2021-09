Historiske romturister har returnert til jorden

– Takk så mye, det var en helsikes tur, lød det fra en av de fire om bord etter at de ble ønsket velkommen hjem til jorda på kommunikasjonsanlegget.

De skal nå hentes av en båt som kort tid etter landingen var på vei bort mot romkapselen.

De fire historiske turistene har vært med på verdens første romtur uten astronauter om bord. De har gått i bane rundt jorda de siste tre dagene.

Sightseeing i rommet

Turen ble finansiert av en milliadær, som ønsket å vise at det er mulig for helt ordinære mennesker å dra ut i rommet på egenhånd. SpaceX-grunnlegger Elon Musk tok de med på selskapets første forsøk på å sende amatører ut i rommet.

Like etter landingen natt til lørdag norsk tid gratulerte Musk de fire amatørastronautene på Twitter.

HISTORISK: Her gjorde romturistene seg klare til tur. Fra høyre: Chris Sembroski, Sian Proctor, Jared Isaacman og Hayley Arceneaux. Foto: John Kraus / Inspiration4 via AP

På det meste nådde Dragon-kapselen en høyde på rundt 575 kilometer, langt over høyden Den internasjonale romstasjonen (ISS) går i bane rundt jorda på.

Dette er tredje gang SpaceX har tatt med seg mennesker ut i rommet og tilbake igjen til jorda. De to andre bemannede romferdene har vært til ISS med astronauter.

På Instagram har de vist bilder fra Dragon-kapselen underveis på turen.

Seks måneders trening

Milliardæren Jared Isaacman (38), som finansierte turen, hadde med seg sykepleieren Hayle Arceneaux (29) samt Sian Proctor (51) og Chris Sembroski (42), som vant billetter til turen.

LANDET: De fire amatørastronautene landet i Florida natt til søndag. Foto: SpaceX via AP

Isaacmans formål med turen var å samle inn 200 millioner dollar (over 1,7 milliarder norske kroner) til St. Jude Children’s Research Hospital, hvor det forskes på alvorlige sykdommer hos barn, som leukemi. Selv bidro han med 100 millioner dollar i potten.

De fire turistastronautene har vært under trening i seks måneder, for å være forberedt på mulige krisesituasjoner som kunne oppstå på reisen. Alt gikk imidlertid knirkefritt, og de har blant annet fått tid til å spille ukulele, ringe i bjellen på aksjemarkedet i New York og snakke med pasienter som blir behandlet på sykehuset St. Jude.

HADDE KREFT: Hayley Arceneaux er den yngste amerikaneren som drar ut i rommet. Foto: Inspiration 4 via Reuters

Arceneaux jobber selv som sykepleier på sykehuset. Hun er den yngste amerikaneren som sendes ut i rommet, og den første som gjør det med en protese. Som barn ble hun behandlet for beinkreft på samme sykehus som hun nå jobber på, og til sine egne pasienter sa hun følgende:

– Jeg var en liten jente da jeg gikk gjennom kreftbehandling, akkurat som mange av dere. Og hvis jeg kan gjøre det, så kan dere det også.