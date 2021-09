Migranter flys ut av USA – forventer å fjerne 12.600 flyktninger i løpet av uken

Jobben med å sende migrantene tilbake til deres opprinnelsesland er i full gang, ifølge leder for grensepatruljen.

De siste dagene har antallet migranter som har flyktet til byen Del Rio i Texas, vakt stor oppmerksomhet.

Nå har amerikanske myndigheter tatt grep. På søndag blokkerte grensepatruljen i USA et av grensepunktene mot Mexico, der tusenvis av migranter har opprettet en leir.

De fleste av dem er haitiske, og har flyktet etter at landet de siste månedene har gjennomgått kraftig jordskjelv og flom like etter et attentat mot presidenten.

Jobben med å sende migrantene tilbake til deres opprinnelsesland har nå startet, skriver nyhetsbyrået AP.

Forberedes på retur

Leder for grensepatruljen Raul L. Ortiz sa søndag at 3300 migranter allerede hadde blitt fjernet fra Del Rio-leiren. Migrantene ble videresendt til fly og andre integreringssentre. Ortiz forventer å ha forvist 3000 av de 12.600 gjenværende migrantene i løpet av et døgn. Resten skal være borte innen denne uke, opplyser han.

GRENSEN BLOKKERT: Amerikansk grensepatrulje holder vakt ved en av grensene mellom USA og Mexico. Flere tusen migranter har krysset over grensen siste dagene. Foto: Felix Marquez /AP

De tre første flyene forlot San Antonio i Texas på søndag.

Ifølge nyhetsbyrået AP, sier en tjenestemann i USA at migranter kan sendes ut av landet gjennom fem til åtte flyvninger daglig. En annen mener at det ikke vil være flere enn to flyvninger daglig.

Vil søke asyl

Sikkerhetsdepartementet i USA har uttalt at de nå jobber med å kontakte landene migrantene har reist fra, for å forberede dem på å ta imot de som returneres.

KRYSSER ELV: Migranter fra Haiti krysser elven med nødvendigheter Foto: Jordan Vonderhaar / AFP

– Vi understreker at grensene våre ikke er åpne, og at folk ikke bør ta den farlige reisen, sa en talsperson fra det amerikanske sikkerhetsdepartementet til Reuters.

Likevel sier flere migranter ved grensen mellom Mexico og USA at de ønsker å forbli i leiren og å søke asyl.

Haiti er en av USAs nære naboer, og et land som sliter med utstrakt fattigdom og etterdønningene av flere naturkatastrofer. Flesteparten av migrantene som har samlet seg ved grensen mellom Mexico og USA, kommer fra Haiti.

Bilder fra stedet viser mennesker som vasser på kryss og tvers i elven Rio Grande – migrantene må tilbake til Mexico for å skaffe mat og andre nødvendigheter.

Dårlige forhold

Da det ble klart at amerikanske myndigheter sendte tilbake migranter til hjemland utenfor Mexico, begynte mexicanske politifolk å be migranter som kom for å kjøpe mat i Ciudad Acuña om å returnere til USAs side av elven lørdag morgen, ifølge vitner.

Migrantene sa at de trengte forsyninger, og politiet ga til slutt etter.

SLÅTT LEIR: Flere tusen migranter har slått leir under broen Rio Grande. Foto: Adrees Latif / REUTERS

– Det er urin og avføring rundt oss, og vi sover ved siden av søppelet, sa Michael Vargas (30). Vargas er én av mange som har oppholdt seg på leiren de siste dagene.

Flere voksne og barn sitter tett sammen under broen som forbinder Del Rio i Texas med Ciudad Acuña i Mexico, og mange sitter på papp eller tynne tepper.