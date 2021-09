Nå går KBK for gull: – Vi har blitt tøffere i trynet

KBK-FKH 3-2

Etter en høydramatisk 3-2-seier mot FKH var det en ekstatisk KBK-trener Christian Michelsen som tok helt av i seiersintervjuet med TV 2.

Se selv i videovinduet over!

Etter å ha innledet med sang og enorm innlevelse, gikk han så langt at han tok g-ordet i sin munn.

For nå snakkes det faktisk om at Kristiansund er en gullkandidat.

– Så lenge man er med i gullkampen, så er man det. Enkelt og greit. Vi har blitt tøffere i trynet i det siste, og det er klart vi skal gjøre et ærlig forsøk på å vinne hver kamp vi spiller fremover. Så får vi telle opp til slutt og se hva det blir, men nå er det en offensiv «go» her, og det ingen grunn – ingen grunn – til ikke å gå for seier i neste kamp, sier Michelsen til TV 2.

Kristiansund ligger i skrivende stund á poeng med Glimt og ett poeng bak serieleder Molde, riktignok med en kamp mer spilt.

Etter at Sander Erik Kartum ga KBK ledelsen, snudde FKH etter scoringer av Benjamin Tiedemann Hansen og Niklas Sandberg.

Med et kvarter igjen så det vanskelig ut for vertene, men innbytter Torgil Øwre Gjertsen kom rett inn og scoret. Og da Snorre Strand Nilsen satte inn KBKs tredje like før full tid var snuoperasjonen et faktum.

Målscorer Gjertsen er helt enig med trener Michelsen i at de nå må sikte så høyt det går.

– Vi må være tøffe i trynet og frem med kassa. Vi skal ikke være laget som er outsidere i hver kamp. Vi skal kjempe for topp tre og gå for å ta medalje i år. Vi legger listen høyt, men faen, hvorfor ikke?

– Hvilken medalje?

– Vi har muligheten til å ta gull. Vi må være så tøffe i trynet at vi sier at i år er det mulig. Men det er steinhardt, de er vanvittige gode lag både Bodø, Molde, Rosenborg og alle de bak. Men hvorfor ikke? Vi er gode, sier han.

Matchvinner Strand Nilsen tror TV 2 prøver seg på en liten finte når han blir spurt om trenerens gull-utspill.

– Hehe, har han sagt det? Du prøver å lure det ut av meg? Topp tre er i alle fall det målet vi har satt oss. Vi går for å vinne hver kamp, så alt kan skje, smiler han.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen gir KBK-gjengen helt rett i at gullet er innenfor rekkevidde, uten at han tror at gullet ender opp på Nordmøre av den grunn.

– Selvfølgelig kan det gå, men det har jeg veldig liten tro på. Jeg tror Bodø/Glimt, Molde og Rosenborg er sterkere siste del av sesongen, og om KBK tar medalje skal de være utrolig godt fornøyd - og så er det fantastisk imponerende å se at Christian Michelsen nok en gang er i ferd med å gjennomføre en strålende sesong med sitt KBK, sier han.