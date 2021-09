Sjelden har en VM-tempo vært mer åpen

Under temporittet i OL var Primoz Roglic i en klasse for seg. Sloveneren smadret konkurrentene, men bak ham var det uhorvelig jevnt om de resterende medaljene.

På dagens VM-tempo, øvelsen som sparker i gang en herlig VM-uke, stiller ikke den olympiske mesteren. Alt tyder dermed på at det blir en åpen og vidunderlig interessant tempo i sykkelgale Flandern.

Tempoen er 43 kilometer lang, paddeflat med noen krevende svinger underveis som ikke bør bli for krevende og utslagsgivende. Dermed vil det være en løype for spesialistene.

Fire favoritter

Det er fire navn som skiller seg ut, og blant dem er det vanskelig å peke ut én soleklar gullfavoritt. De fire er fjorårsvinner Filippo Ganna (Italia), europamester Stefan Küng (Sveits) og den belgiske duoen Remco Evenepoel og Wout Van Aert.

De tre førstnevnte kjørte alle den 22,4 kilometer lange tempoen i EM nylig. Da var det Küng som stakk av med medaljen av den edleste valøren, tett fulgt av Ganna og Evenepoel. Det var bare femten sekunder som skilte medaljetrioen i det rittet.

Lite hadde vært mer gledelig enn om «nesten-rytteren» Stefan Küng endelig klarte å ta VM-gullet hjem. Temposeirene hans er mange, men i de største rittene har han ikke lyktes. To EM-gull har det blitt, men det er regnbuetrøya den sympatiske sveitseren sikter etter. I OL var han tideler unna medalje etter en snau times sykling. Formen er utvilsomt god, men vi må tro at konkurrentene fra EM har hevet seg et hakk frem mot VM.

NESTEN-RYTTEREN: Stefan Küng fra Sveits står uten VM-gull. Foto: Alberto Pizzoli / AFP

Remco Evenepoel viste på fellesstarten i EM at han er i strålende form, og på hjemmebane i Belgia er han i mine øyne den største favoritten. Ikke alle i sykkelverdenen likte hans reaksjoner etter at Sonny Colbrelli slo ham på oppløpet i Trentino, men det vitner om en seiersmentalitet av de sjeldne. Evenepoel er revansjelysten, og jeg tror han kommer til å bite fra seg.

Filippo Ganna var på vårparten den desiderte tempokongen i World Tour-feltet, og i så måte kan man si det er skuffende at han sitter igjen med femteplass på OL-tempoen og andreplass på EM-tempoen. Det har vært en lang sesong for Ganna med Giro d’Italia og flere øvelser under OL. Spørsmålet er om den ursterke italieneren klarer å presse frem toppformen og forsvare regnbuetrøye søndag.

Når det gjelder Wout Van Aert, skal vi ikke bli overrasket om han stikker av med gullet. Han har potensialet til å dra frem en vidunderdag, og den belgiske mesteren behersker det meste på to hjul. Etter å ha vunnet den siste tempoetappen i Tour de France, ble det «bare» en skuffende sjetteplass på tempoen i Tokyo. Van Aert herjet i Tour of Britain nylig, og er kanskje den største favoritten til landeveisrittet neste søndag. Tempoformen hans er imidlertid et usikkerhetsmoment sammenlignet med spesialistene som legger alle eggene i tempokurven.

Bak disse fire, er det også flere som har noenlunde realistiske ambisjoner om medalje. Stefan Bissegger var tett på medalje i EM, men da var det to mil kortere, og jeg tror det blir for langt for den unge, aerodynamiske sveitseren. Kasper Asgreen kan også blande seg inn i medaljekampen på en god dag. Kapasiteten er utvilsomt til stedet, men jeg har større tro Flandern rundt-vinneren på fellesstarten neste søndag dersom det blir et hardt ritt. Tadej Pogacar har to temposeire i Tour de France det siste året, men kommer til å bli for lett i dette selskapet og denne løypen.

NORGES HÅP: Andreas Leknessund fra Tromsø. Foto: Marco Bertorello / AFP

Leknessund er Norges håp

Med skadene Tobias Foss pådro seg i Bretagne Classic i slutten av august, er dessverre ikke den norske mesteren på start på en tempoløype som kunne passet ham meget bra.

Da er det Andreas Leknessund som vi må sette vår lit til. I fjor endte han på en aldeles strålende 13. plass i sitt første senior-VM på tempo. Den bedriften blir nok vanskelig å gjenta for tromsøværingen i år.

Han har ikke satset på tempo på samme måte som i fjor, og grunnet covid-19 og nye utstyrsleverandører hos Team DSM, så har tempotilpasningen ikke vært optimal. Resultatene på tempo har ikke vært all verden i år for 22-åringen, selv om han tidvis har vist gnistrende form og stort potensial på fellesstarter.

Den siste tiden har det derimot ikke vært for mye å juble for for Leknessund. Vi skal gi ham en sjanse til å gjøre et godt ritt, men skal ikke forvente for mye. Topp tjue hadde vært veldig bra med den tempoformen han har vist i år.