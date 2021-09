Solskjær slår tilbake mot Rio Ferdinand: – Ting han egentlig ikke vet noe om

Ole Gunnar Solskjær har ingen problemer med at Cristiano Ronaldo viser lidenskap på sidelinjen.

– Noen ganger kommenterer Rio ting han egentlig ikke vet noe om.

Det sier Ole Gunnar Solskjær etter hans tidligere lagkamerat Rio Ferdinand satte spørsmålstegn ved autoriteten til Manchester United-manageren.

Ferdinand, som jobber som fotballekspert i britiske BT Sport, reagerte på at Cristiano Ronaldo sto på sidelinjen etter at den portugisiske stjernen ble byttet ut i tirsdagens Champions League-nedtur mot Young Boys.

Solskjær forklarer at den Cristiano Ronaldo og Bruno Fernandes reagerte da Nemanja Matic ble felt av en Young Boys-spiller, som ikke fikk tildelt gult kort.

– Som konkurransemenneskene de er, var de plutselig skulder til skulder med meg. De var der en kort periode for å rope til dommeren. Det var irritasjonen etter at vi hadde fått noen svake avgjørelser mot oss, forklarer Solskjær på pressekonferansen før West Ham-kampen, gjengitt av The Telegraph.

Solskjær sier at både Ronaldo og Bruno Fernandes satt seg ned etterpå.

– Vi vet at det kun er tillatt med én mann i teknisk område, og at det skal være enten meg, Michael Carrick, Mike Phelan eller Kieran McKenna, sier Solskjær.

TIDLIGERE LAGKAMERATER: Rio Ferdinand (t.v.) og Ole Gunnar Solskjær. Foto: PA

Kristiansunderen påpeker at det hele skjedde i kampens hete.

– Jeg har ingen problemer med at de viser litt lidenskap, før de setter seg ned igjen. Det var ikke sånn at Ronaldo ledet spillerne, understreker Solskjær.

Manchester United åpnet Champions League-sesongen med et 1-2-tap borte mot Young Boys. I Premier League har Solskjærs menn fått en god innledning på sesongen med ti poeng på de fire første kampene. Søndag ettermiddag venter en tøff kamp for når West Ham er motstander på bortebane.

Se West Ham mot Manchester United på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play søndag fra klokken 15.00.