Sist ble han forbigått. Nå forventer Karsten Warholm prestisjetung pris

Han har gjennomført en sesong til terningkast seks, der OL-gullet og verdensrekorden på 400 meter hekk var det store høydepunktet. Lørdag avsluttet Karsten Warholm sesongen med nok en norsk rekord. Under Trond Mohn Games i Bergen løp han inn til 32,49 på 300 meter.

– Det er en veldig god følelse. Å vinne det siste løpet smaker alltid godt, sier Karsten Warholm til TV 2.

Nå tar 25-åringen en velfortjent ferie på toppen av det Internasjonale Friidrettsforbundets (IAAFs) ranking av samtlige mannlige friidrettsutøvere.

– Det er litt kult og stas å kunne toppe den rankingen. Det er jo én medalje jeg mangler i samlingen min og det er jo «athlete of the year». Hvis jeg ikke får den i år, så får jeg banke på døren til Seb Coe, ler Warholm og viser til IAAFs øverste sjef, Sebastian Coe.

Sist gang prisen ble gitt i 2019 trodde alle at Warholm skulle få den, men like før utdelingen løp kenyaneren Eliud Kipshoge et maraton på under to timer. Dermed ble Warholm forbigått på oppløpssiden.

To nordmenn blant de ti

Karsten Warholm er ikke den eneste nordmannen som markerer seg på den prestisjetunge rankingen. Jacob Ingebrigtsen ligger i skrivende stund på en åttendeplass.

– Det er kult at vi har klart å etablere et lite powerhouse på toppen av internasjonal friidrett. Det står enormt stor respekt for det Jacob og de andre også har fått til. Jeg synes vi skal være stolte og litt ydmyke over at vi har oppnådd den posisjonen vi har gjort. Det er ingen selvfølge fordi det er høy kvalitet nå, sier Warholm.

Han legger dessuten til at dette nok er noe han komme til å reflektere over når han nå tar en liten ferie.

– Vi får nyte det, for det blir mest sannsynlig ikke slik at norsk friidrett kan hovere med slike resultater som vi har hatt i år, konstaterer han.

Lovord fra Mohn

Akkurat dét virket det som de fremmøtte på Fana Stadion gjorde til gangs. Nær samtlige ønsket en bit av superstjernen. Warholm tok seg god til til både autografskriving og selfier.

POPULÆR: Karsten Warholm tok seg god tid til både selfier og autografskriving på Fana stadion. Foto: Pål Schaathun/TV 2

Han tok også en kjapp prat med en av sine største fans; mannen arrangementet "Trond Mohn Games" er til ære for, milliardær og velgjører Trond Mohn.

I en liten prat med TV 2 er Mohn raus med lovordene om 25-åringen fra Ulsteinvik.

– Det er en mann som har refleksjoner og som er et forbilde vi sjelden har sett i dette landet, sier Trond Mohn.

STOR FAN: Trond Mohn gratulerer Karsten Warholm vinner 300 meter I friidrett på Trond Mohn Games, Fana Stadion. Foto: Marit Hommedal / NTB

De to skulle spise middag sammen på Warholms hotell senere på kvelden, noe milliardæren gledet seg veldig til.

– Jeg vet ikke hva menyen er, men det spiller ingen rolle, smiler Trond Mohn til TV 2.