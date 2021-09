Småforkjølet Kristoff: – Likegyldig om det er meg eller noen andre som vinner

Alexander Kristoff lar seg ikke bekymre over at han har pådratt seg en forkjølelse like før sykkel-VM - hvor han håper det norske laget ikke legger alle eggene i hans kurv.

Stor sykkeldag på TV 2: Alexander Kristoff, Odd Christian Eiking med flere i Eschborn-Frankfurt på TV 2 Sport 1 og Play fra 13:45 - herrenes VM-tempo på TV 2 og Play fra 14:30

På søndag gjennomfører Kristoff generalprøven før VM med endagsrittet Eschborn-Frankfurt i Tyskland.

Rittet har han vunnet hele fire (!) ganger før, men oppladningen har ikke vært ideell i år.

– Jeg ble sjuk, faktisk, før EM forrige uke. Så jeg har slitt litt med hoste og sånt, men det er på bedringens vei. Det har vært litt mye slim i lungene, men beina har vært bra, så jeg føler at det løsner nå. Kroppen føles bedre og bedre for hver dag, sier han til TV 2 mellom noen hostekuler før rittet i Tyskland.

– Slagkraftig mannskap

EM, i det som var en veldig hard løype med mange høydemeter, ble ikke noen opptur for Kristoff, men formen har utvilsomt pekt i riktig retning de siste ukene.

I august tok han sesongens to første seire i Tyskland rundt, noe som gjør at han nok en gang seiler opp som en «outsider» til VM-fellesstarten om nøyaktig én uke.

Laget er bygget opp rundt 34-åringen, men kapteinen ser gjerne at lagkameratene får frihet til å prøve seg selv også på fellesstarten i Flandern, Belgia.

– Vi har tatt ut et slagkraftig mannskap synes jeg. Og vi må være litt åpne og spille med åpne kort, for det er ikke bare jeg som kan prestere i den løypa. Ser vi at det går mot en avslutning i en spurt, så har vi meg som det beste kortet. Men underveis har vi også andre ryttere som kan gjøre en forskjell for Norge, sier han.

Kristoff får med seg UAE-Team Emirates-lagkameratene Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen, samt Uno-X-duoen Rasmus Fossum Tiller og Markus Hoelgaard, og formrytteren Odd Christian Eiking.

– Om det samler seg til en spurt, så kjører vi for meg. Men vi skal gjennom en del bakker, og det kan være lurt å spille ut ryttere som Bystrøm, Tiller eller Hoelgaard underveis for å ha folk i avslutningen og kanskje få en billigere reise. Så vi må følge med på det som skjer underveis, fortsetter han, før han poengterer:

– Norge går for seier, og det er likegyldig om det er med meg eller noen andre.

– Jeg «faila» i Bergen

De lærde strides om nøyaktig hvor hard årets VM-løype er.

Ryttere som Wout van Aert, Mathieu Van der Poel, Sonny Colbrelli og Julian Alaphilippe er av mange spådd som favoritter i den 268,3 kilometer lange løypa fra Antwerpen til Leuven.

– Jeg kjørte gjennom deler av løypa i rittet Brabantse Pijl i fjor, så jeg kjenner noen av bakkene. Jeg har ikke studert den siste runden nøye, men vi får nesten en uke der i forkant av rittet. Så jeg tror vi skal være ganske lommekjente før start, sier Kristoff, som reiser direkte til Belgia etter rittet i Tyskland søndag ettermiddag.

Kristoff har et EM-gull, et VM-sølv og en OL-bronse på CVen, og han legger ikke skjul på at det er en medalje av edleste valør i VM han savner mest i karrieren.

– Ja. Jeg var nærme i Bergen i 2017 (sølv, journ. anm.), og jeg følte at det var en gyllen mulighet. Der «faila» jeg, men det kan jo være jeg får en ny mulighet. Jeg har medalje fra OL, VM og EM, men det hadde vært fint å få en VM-medalje av en litt finere valør!