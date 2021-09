Storhamar med etterlengtet seier over Stavanger

Serieleder Stjernen slo Ringerike med 3-2, Sparta slo Vålerenga 2-1 på Jordal, mens Lillehammer på tredjeplass i eliteserien vant 3-1 borte mot Grüner. Frisk Asker vant 6-3 over Manglerud Star.

Anders Henriksen ga gjestene fra Stavanger 1-0, mens Sander Hurrød gjorde 2-0 og det meste så ut til å gå Oilers vei i Hamar OL-amfi. Mats Larsen Mostue reduserte derimot til 1-2 før den første pausen.

Rasmus Ahlholm utlignet til 2–2 tidlig i midtperioden før Jarrett Burton sendte Oilers opp i ny ledelse. Eskild Bakke Olsen utlignet på nytt for vertene, mens Henriksen sendte gjestene i ledelsen for tredje gang med sitt annet mål.

Så startet Storhamar kjøret. Først utlignet Eirik Salsten og Patrick Elvsveen fulgte opp med å sende hjemmelaget i ledelsen for første gang. Robin Haglund gjorde 6–4 fem minutter ut i tredjeperioden, mens Salsten satte sitt annet mål da han fastsatte sluttresultatet til 7–4.

Kom under to ganger

Stjernen kom under to ganger hjemme mot Ringerike. Dustin Parks scoret det eneste målet i 1. periode. Riley Brace utlignet i midtperioden før Brett Relini sendte gjestene i føringen på ny. Tyler Coulter utlignet til 2-2 i midtperioden, mens Artur Niskakangas ble matchvinner med sin 3-2-scoring for Fredrikstad-laget.

På Jordal Amfi var det også gjestene som kom best i gang. Etter en målløs åpningsperiode scoret Sparta to ganger ved Sander Thoresen og Martin Groenberg. Mika Partanens redusering til 1-2 ble kampens siste mål.

Grüner startet scoringene mot Lillehammer med Christoffer Gozzi i midtperioden. Frank Gymer sto for utligningen kort etter. I tredjeperioden ga Spencer Humphries gjestene 2-1, mens Gymer fastsatte sluttresultatet til 3-1.

Ni mål i Asker

I Askerhallen ble det også mange scoringer. Jimmi Kuronen ga hjemmelaget ledelsen, mens Christoffer Larssen utlignet i 1. periode. Mikkel Christian, Endre Medby og Hampus Gustafsson scoret hver sin gang før Karl Sjöbrink reduserte til 2-4. Joachim Hermansen reduserte ytterligere i midtperioden.

Viktor Granholms to mål i tredje periode klarte derimot ikke MS å svare på.

(©NTB)