Disse kan erstatte Ropstad: – Et luksusproblem

Etter KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad meldte sin avgang som partileder, raser debatten om hvem som er best egnet til å lede partiet ut av krisen.

Lørdag meddelte Kjell Ingolf Ropstad at han trekker seg som barne- og familieminister, og som leder av KrF.

Mens statsrådstillingen overtas av nestleder Olaug Bollestad på mandag, er spørsmålet om hvem som skal ta over som partileder ikke besvart.

Ropstad fratrer som leder på fredag, mens Bollestad vil ta over stafettpinnen midlertidig. Selv vil ikke Ropstad kommentere lederspørsmålet nå.

– Jeg kommenterer ikke den prosessen nå. Jeg har gitt beskjed til partiet om min beslutning og så jobber de med å finne en ny leder, sier han til TV 2.

Både innad i partiet og blant politiske kommentatorer er det imidlertid noen klare favoritter som peker seg ut som arvtagere.

Tar over

Ropstad valgte ikke å gå av som partileder umiddelbart, men ville bli sittende frem til en ny leder ble valgt.

– At Ropstad valgte å bli sittende, tyder på at han vil ha mer åpen lederdebatt, fremfor at Bollestad skulle bli fungerende leder. Han ønsker en grundig debatt og er åpen for flere kandidater i partiet, sier Emil André Erstad, som er politisk kommentator i Vårt land.

Senere lørdag besluttet sentralstyret at Ropstad skal fratre vervet førstkommende fredag. Da vil Olaug Bollestad tre inn som fungerende partileder.

– Jeg vil takke Ropstad for innsatsen for partiet. Som første nestleder er jeg klar til å tre inn i rollen som fungerende leder når det blir behov for det, sier Bollestad til NTB.

Ifølge Erstad er hun én av tre potensielle lederkandidater.

MULIG LEDER: Olaug Bollestad har blitt pekt på som en lederkandidat i KrF. Her besøkte hun Krf sin valgkamp bod under Arendalsuka. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Peker på tre

– Det er flere lederkandidater i partiet. Det er Dag Inge Ulstein og Olaug Bollestad, som er i regjering og har en plass på Stortinget. I tillegg mener jeg at Ida Lindtveit fra Akershus, er en mulig outsiderkandidat, sier Erstad.

KrF-nestor Einar Steensnæs har også en klar formening om hvem som er best rustet til å lede partiet videre.

– En viktig prosess fremover er å få valgt en ny partileder. Jeg tror en partileder må ha et sete i Stortinget, så det er jo Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein som i praksis kan være kandidater. Det er i Stortinget man har muligheter til å nå frem synspunkter, sa han til TV 2.

Han mener Ropstads beslutning om å gå var et riktig valg for Ropstad og også for partiet.

FAVORITT: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) er også en favoritt til å ta over for Ropstad. Foto: Erik Teige / TV 2

– Luksusproblem

Torhild Branstad i KrF, som er en del av den nåværende stortingsgruppen, mener det i realiteten kun står mellom to kandidater.

– Fremtidige partiledere må være medlem i stortingsgruppen, og da har vi to alternativer. Det blir sikkert en diskusjon om vi skal hente noen fra andre steder, men det er for tidlig å si noe om. Jeg mener at en partileder bør sitte sentralt plassert i partiet, sier hun til TV 2.

Branstad er godt fornøyd med alternativene og mener at både Ulstein og Bollestad egner seg som ledere.

– Begge har gode kvaliteter, så dette er et luksusproblem. Jeg overbevist om at begge har kvaliteter som kan være med på ta KrF videre og gjøre partiet større.

Tidligere KrF-leder og nåværende samferdselsminister er ikke en sannsynlig kandidat, mener Erstad. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det overrasker meg

Knut Arild Hareide ledet KrF frem til partiets politiske veivalg om regjeringssamarbeid i 2018.

Da ønsket Hareide et samarbeid med Arbeiderpartiet og venstresiden, som vil innebære å velte regjeringen.

Ropstad, som da var nestleder, ønsket i stedet at KrF skulle gå inn i dagens regjering med Høyre, Venstre og Frp, som det ble flertall for.

Erstad tror ikke Hareide vil seile opp som en lederkandidat nå.

– Det overrasker meg om Hareide kommer inn i manesjen nå. Han har ikke stortingsplass fra høsten og er uten formell posisjon. Derfor tror jeg ikke han er en naturlig kandidat som partileder, sier Erstad.

Før tiden som politisk kommentator, har han ledet KrFU og var også rådgiver for Knut Arild Hareide under moderpartiets veivalg i 2018.

– At Hareide ønsker det selv, har jeg også mine tvil om. Jeg tror den reelle diskusjonen står mellom Ulstein, Bollestad og kanskje Lindtveit, sier han.

OUTSIDER: Ida Lindtveit Røse blir også pekt på som en lederkandidat, selv om hun ikke har verv på Stortinget. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– I fullstendig krise

Vidar Udjus, politisk redaktør Fædrelandsvennen, tror at partiet er svært preget av den siste tidens hendelser.

– Jeg tror de er preget av dyp sorg og skuffelse. Når vi intervjuer dem er de lei seg og uforstående til vurderingene som ble gjort. Så har de nok begynt å tenke på hvem som kan bli den neste lederen som tar partiet fremover, sier Udjus.

Han er klar på at det ikke er en lett oppgave å overta vervet som leder i KrF nå.

– Dette er et parti i fullstendig krise. De har tre representanter på Stortinget fra høsten av, som er mindre enn på mange tiår. I tillegg har partiet fortsatt ikke kommer seg over striden i 2018, sier Udjus.