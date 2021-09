Rettsaken til dødsdømt nordmann er utsatt på nytt

HARGEISA (TV 2): Den norske statsborgeren Saad Jider Hayd (55) har fått dødsstraff i Somaliland. Nå har rettsaken blitt utsatt to ganger på to dager.

Høyesterett i Somalialand skulle lørdag behandle dødsdommen mot nordmannen Saad Jidre Hayd. Sent fredag kveld besluttet Høyesterett å utsette behandlingen til søndag.

Lørdag kom meldingen om at rettsaken blir utsatt nok en gang.

– Jeg har snakket med to av dommerene. Han ene er syk og han andre bekrefter at det heller ikke i morgen blir noe rettsmøte i høyesterett, sier forsvarer Farid Bouras til TV 2.

Han forteller at saken er utsatt på ubestemt tid.

FORSVARER: Farid Bouras, som er forsvarer for 55-åringen, har ikke fått en ny dato for behandling av saken i Høyesterett. Foto: Simen Askjer / TV 2

Mener ikke Norge gjør nok

I tillegg til forsvarer, er også sønnen til Hayd, Rashid Yusef, på plass i Somaliland.

Han forteller at han er veldig skuffet over nok en utsettelse.

– Jeg tror de utsetter for å få bort oss pårørende, de norske forsvarere og norsk presse, sier Yusef.

Både forsvareren og sønnen mener at norske myndigheter kunne gjort mye mer for å hjelpe.

– Innsatsen er minimal føler jeg. Nesten totalt fraværende, sa Yusef fredag.

Utenriksdepartementet har svart at saken er høy prioritet hos dem.

– Vi gjør alt vi kan for å løse denne saken på best mulig måte for den tiltalte. Vi tar saken på største alvor, har brukt mye ressurser og fulgt den tett siden han ble arrestert, sa pressetalsperson Ane Lunde i Utenriksdepartementet.

DESPERAT KAMP: Sønnen til Saad Jirde Foto: Simen Askjer / TV 2

Dømt til døden

Saad Jider Hayd, som er norsk statsborger og har bodd over 40 år i Norge, var på ferie da han havnet i et basketak med en annen mann sent en kveld i april i fjor.

Hayd hevder at han sprayet den andre mannen med forsvarssprayen, men at mannen var i live da to to gikk hver til sitt.

Dagen etter ble 55-åringen vekket av at politiet kom og sa at han hadde forgiftet og drept den andre mannen.

Siden har han blitt dømt til døden i to rettsinstanser.