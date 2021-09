Joakim Kleven er ute av Skal vi danse

Lørdag kveld deltok ti kjente fjes Skal vi danses fjerde sending på Fornebu. Det var influenser Joakim Kleven som røk ut av konkurransen lørdag kveld, noe som sjokkerte mange. Han har vært en favoritt hos dommerne og fått gode tilbakemeldinger, spesielt under premieren hvor de lå på topp.

Lørdag kveld fikk de 23 poeng fra dommerne, men røk likevel ut.

– Jeg er så stolt over det vi har gjort, sa Joakim Kleven da han fikk vite at han røk ut av konkurransen.

Blant kveldens høydepunkter var dansen til sportsanker Siri Avlesen-Østli og artist Royane Harkati (28). Begge fikk hele 29 poeng. Det er årets beste poengsum.

– Dette var helt fantastisk – helt crazy, sa en imponert Merete Lingjærde etter opptredenen til Harkati.

Også skihopper Maren Lundby imponerte også dommerne på parketten i kveld.

– Du er den tøffeste hoppere i hele verden, sa Lingjærde etter opptredenen til Lundby.

De mange kostymene ga også kveldens sendingen god underholdningsverdi. Alejandro Fuentes var utkledd som Kung Fu Panda, Dennis Vareide som krokodille og Anniken Jørgensen som en fugl, da hun danset til Angry Birds.

SKAL VI DANSE: Alejandro Fuentes som Kung Fu Panda.

Også dommerpanelet hadde kledd seg ut. Morten Hegseth som Samantha Jones fra serien «Sex og singelliv».

Forrige uke var det kommentator Elin Ørjasæter som røk ut av Skal vi danse.

Den profilerte kommentatoren lå på bunnen sammen med Anniken Jørgensen og Alejandro Fuentes etter at dommerpoengene og seerstemmene var talt opp. Elin Ørjasæter fikk 14 poeng fra dommerne etter kveldens oppdreden til tross for at hun fikk flere gode tilbakemeldinger fra dommerne.

– Dette programmet trenger deg, sa Morten Hegseth i dommerpanelet etter dansen.

Tema for kvelden var showdans.

Slik var kveldens danseopptredener:

– Det var årets villeste og kleineste kveld ifølge Katrine Moholt og Anders Hoff som leder underholdningsprogrammet.

Influenser Anniken Jørgensen (25) og dansepartner Santino Mirenna (27) danser til Angry Birds av Ari Pulkinnen.

Tidligere kombinertløper Magnus Moan (38) og dansepartner Ewa Trela (42) danser til Rasputin av Boney M.

Skihopper Maren Lundby (26) og dansepartner Philip Raabe (21) danser til Jump av Kriss Kross.

Influenser Joakim Kleven (28) og dansepartner Benjamin Jayakoddy (27) danser til Hoedown Throwdown av Miley Cyrus.

TV 2-sportsanker Simon Nitsche (28) og dansepartner Helene Spilling (25) danser til Run Away av Sunstroke project.

YouTuber Dennis Vareide (31) og dansepartner Lillian Aasebø (28) danser til Schnappi av Croco Italo Mix.

Artist Royane Harkati (28) og dansepartner Ole Thomas Hansen (22) danser til Get Ready av 2 Unlimited.

Artist Alejandro Fuentes (33) og dansepartner Maria Lie Ramella (24) danser til Kung Fu Fighting av CeeLo Green.

TV 2-sportsanker Siri Avlesen-Østli (37) og dansepartner Tarjei Svalastog (23) danset til Mickey av Carola.

Artist Øyvind «Vinni» Sauvik (45) og dansepartner Rikke Lund (26) danser til U Can’t Touch This av MC Hammer.