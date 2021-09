Normann og King med hver sin målgivende

Joshua King var involvert i to mål da Watford slo Norwich.

Norwich-Watford 1-3:

Se kampsammendrag over!

Både Mathias Normann og Joshua King spilte fra start da Norwich tok imot Watford lørdag, og begge nordmennene markerte seg med positivt fortegn i kampen som endte med 3-1-seier til gjestene.

Emmanuel Dennis stanget Watford i føringen med et vakkert hodestøt etter 17 minutter.

Så var det Normanns tur til å vise seg frem. 35 minutter ut i kampen slo han en nydelig ball i bakrom, som sørget for at Teemu Pukki kom alene med keeper.

Finnen gjorde ingen feil og satte inn 1-1.

Men det var en annen nordmann som hadde mest å juble for på Carrow Road. Etter 63 minutter dro Joshua King seg ned til dødlinja, før han fant Ismaïla Sarr på første stolpe.

Senegaleseren kunne styre inn 2-1-ledelse for gjestene etter en flott forarbeid av King.

Nordmannen var også sentralt da Watford punkterte kampen ni minutter før full tid. Angriperen kom alene mot Tim Krul i Norwich-målet, men nederlenderen reddet Kings avslutning.

Returen havnet hos Sarr, som hadde en enkel jobb med å sette inn sitt andre for kveld.

– Det er en god dag. Vi kom for tre poeng, og det fikk vi. Jeg er veldig glad. Nå skal vi dra hjem og feste litt, smiler Emmanuel Dennis etter kampslutt.

Normann ble byttet ut etter 70 minutter. Todd Cantwell kom inn for nordmannen. King spilte hele kampen for Watford.

Det var også flere nordmenn som markerte seg i Premier League lørdag.

Kristoff Ajer var med på å sørge for at Brentford holdt nullen i 2-0-seieren borte mot Wolves, Martin Ødegaard ble matchvinner for Arsenal i 1-0-seieren borte mot Burnley og Mohamed Elyounoussi spilte hele kampen i Southampton råsterke 0-0-kamp borte mot Manchester City.