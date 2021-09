Afghansk sinne etter amerikansk droneangrep

Mange afghanere, blant dem menneskerettighetsforkjempere og journalister, reagerer med sinne etter USAs innrømmelse av et feilslått droneangrep.

Angrepet 29. august kostet ti sivile livet nær flyplassen i Kabul 29. august. Sju av dem var barn. Pentagon omtalte fredag angrepet som en «tragisk feil». De sier bilen ble angrepet fordi de antok at den var lastet med eksplosiver.

– Det er tid for erstatning og rettferdighet, sier den tidligere lederen for den uavhengige menneskerettighetskommisjonen i landet, Shaharzad Akbar, i en Twitter-melding.

Den afghanske TV-personligheten Muslim Shirzad sier på sin side at en unnskyldning ikke fjerner smerten hos ofrenes familier, og at det minste USA kan gjøre er å betale erstatning til etterlatte og overlevende.

Asia-direktøren i menneskerettighetsgruppa Human Rights Watch, Patricia Gossman, ber om en grundig og uavhengig etterforskning, og sier at slike drap har skjedd ved en rekke anledninger de siste 20 årene.

En granskning av droneangrepet, som skjedde mens USA var i ferd med å trekke ut sine siste styrker av Afghanistan, viste at det var en ingeniør som jobbet for den amerikanske hjelpeorganisasjonen Nutrition and Education International, Zemari Ahmadi, som ble drept, sammen med ni av sine familiemedlemmer.