Statsminister Erna Solberg (H) møtte pressen etter at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad varslet at han går av som partileder og barne- og familieminister.

– Kjell Ingolf Ropstad ringte meg sent i går kveld og informerte meg om at han skulle trekke seg som partileder og at han også ville trekke seg som statsråd. Jeg har respekt og forståelse for den situasjonen han står i, og KrF står i, sier statsminister Erna Solberg (H).

En uke før valget avslørte Aftenposten at KrF-lederen hadde pendlerleilighet på Stortingets regning, mens han var folkeregistrert på gutterommet i foreldrenes bolig.

Fredag skrev avisen at Ropstad allerede i fjor høst la en plan for hvordan han kunne unngå å skatte av statsrådboligen. I etterkant sa flere i partiet at de hadde mistet tillit til partilederen. Lørdag varslet Ropstad sin avgang.

– Håper han rydder opp

Solberg takket Ropstad for godt samarbeid gjennom flere år.

Hun uttrykte også sympati med situasjonen hans.

– Det ville være vanskelig for ham både i regjering og som leder for KrF i den tiden han måtte rydde opp med skattemyndighetene. Jeg tror han så at dette ville være for vanskelig,

– La meg være oppriktig: Jeg synes dette er en utrolig trist sak, sier Solberg.

– Jeg håper Ropstad rydder opp sammen med Skatteetaten. Og at han kan bidra med sitt store engasjement i Stortinget de neste fire årene, sier statsministeren.

Statsministeren oppfordret også politikere om å være varsomme og følge intensjonene i ulike ordninger.

– I denne saken har SMK orientert Ropstad om hvordan vi oppfatter regelverket. Men vi har også hele tiden bedt statsråden ta kontakt med skatteetaten om sin konkrete sak, sier Solberg.

Bollestad overtar

Solberg sier videre at Ropstad går av som barne- og familieminister i et ekstraordinært statsråd mandag.

– Olaug Bollestad blir utnevnt som statsråd for Barne- og familiedepartementet.

I tillegg fortsetter hun som statsråd for Landbruks- og matdepartementet.

Bollestad har også sagt til VG at hun er klar til å lede KrF frem til en ny leder er valgt.

– Ikke lett forståelig

Under spørsmålsrunden spurte TV 2 statsministeren om det har vært noen misforståelser mellom Statsministerens kontor (SMK) og Skatteetaten.

– Det er arbeidsgiverne som skal rapportere til skattemyndighetene, og det samme skal den som mottar goder. SMKs oppfatning av regelverket var at det ikke var klart og lett forståelig, men har nå fått beskjed om at det hele tiden har vært et krav om at man må ha boligutgifter på hjemstedet for å få fritak, sier Solberg.

– Du sier det er opp til hver enkelt å oppfatte intensjonen i regelverket, frykter du at det er flere som har funnet smutthull?

– Jeg mener at det ikke er noe grunnlag til å kaste mistanke på noen andre, men vi skal ha et system som gjør at du kan være stortingsrepresentant eller regjeringsmedlem og komme fra andre steder i landet uten at det er en merkostnad. Samtidig, når vi har ordninger som dette, er det viktig at man bruker det på en måte som er i tråd med intensjonen.

– Må regelverket strammes inn?

– Vi har kommet til to forskjellig tolkinger i SMK og skattemyndigheten i 2020. Nå har vi en klar tolkning, og da må vi forholde oss til det alle sammen.