Olaug Bollestad blir ny barne- og familieminister

I tillegg til å bli utnevnt som statsråd, sier KrFs nestleder Olaug Bollestad til VG at hun er klar for å lede KrF frem til en ny leder blir valgt.

Lørdag sa Kjell Ingolf Ropstad at han ønsker å trekke seg som partileder og barne- og familieminister.

Kort tid etter kalte statsministeren inn til pressekonferanse, hvor hun sa at hun hadde både forståelse og respekt for beslutningen.

– Det ville være vanskelig for ham både i regjering og som leder for KrF i den tiden han måtte rydde opp med skattemyndighetene, sa Erna Solberg (H).

I tillegg utnevnte hun nestleder Olaug Bollestad som ny barne- og familieminister.

På mandag

Statsministeren sa at Ropstad formelt vil gå av som barne- og familieminister i et ekstraordinært statsråd mandag.

Da vil Olaug Bollestad bli utnevnt som statsråd for Barne- og familiedepartementet.

I tillegg fortsetter hun som statsråd for Landbruks- og matdepartementet.

Klar som midlertidig leder

– Jeg er første nestleder og slik sett er jeg klar til å lede partiet fram til ny leder er valgt, dersom det skulle bli nødvendig, sa Olaug Bollestad til VG før statsministerens pressekonferanse.

– Stiller du deg åpen for å bli partileder selv når ny leder skal velges?

– Nå skal partiorganisasjon ha en prosess fram mot nytt ledervalg, og i respekt for den prosessen så vil jeg ikke nå svare på spørsmålet om jeg er lederkandidat, sa hun til avisen.

Hun uttrykte også forståelse for at Ropstad valgte å trekke seg.

– Kjell Ingolf har vært utsatt for et umenneskelig press og jeg har stor forståelse for den avgjørelsen som Kjell Ingolf nå har tatt, sa nestlederen.