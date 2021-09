Liverpool stormer videre: – Sulten er tilbake

Liverpool - Crystal Palace 3-0

Liverpool står med 13 poeng på sine første fem Premier League-kamper etter å ha slått Crystal Palace 3-0 hjemme på Anfield lørdag ettermiddag.

– Jeg er ikke sikker på om det var en stor kamp, men den var intens. Palace ga oss skikkelig kamp. Dette er en av de kampene du ikke må skinne, men vinne, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til TV 2.

Sadio Mané sendte Liverpool i føringen like før pause, før Mohamed Salah doblet ledelsen tolv minutter før slutt. I sluttminuttene la Naby Keïta på til 3-0.

– Jeg tenkte at den traumatiserende sesongen sist med alt som skjedde, skulle gjøre at Liverpool var litt mentalt preget av det, men de har faktisk sett mer skjerpet ut. Sulten er tilbake, og viljen og måten de kveler matcher og motstandere på ser veldig, veldig positivt ut. Jeg er meget imponert over sesongstarten til Liverpool, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Liverpool slet tungt med skader forrige sesong, men knep tredjeplassen.

Klopp om debutanten

I 3-0-seieren fikk Liverpool-manager Jürgen Klopp også hvilt noen av spillerne sine. Det gjorde at storsigneringen Ibrahima Konaté fra RB Leipzig fikk sin første kamp i helrødt.

– Han har et stort potensial og er et stort talent. Han må ta det neste steget og ta duellene på større alvor, for han spiller han konstant mot de beste og mest fysiske spissene i verden. Alle spissene her er raske, sterke og tekniske. Han gjorde det veldig, veldig bra. Det er mye mer i vente. Han trenger bare litt tid, men han er på god vei, sier Klopp.

Klopp og Liverpool-supporterne vil trolig også glede seg over at Manchester City kun klarte 0-0 hjemme mot Southampton lørdag.

Crystal Palace står med fem poeng på like mange kamper i sesongstarten.

– Det var tre drittmål. De scoret på tre returer, og det er galskap. Det er ikke godt nok fra oss. Vi kan ikke tillate oss å slippe inn sånne mål, sier Crystal Palace-stopper Joachim Andersen etter 0-3-tapet på Anfield.

Stolpetreff fra Crystal Palace

Crystal Palace gikk rett i strupen på Liverpool. Allerede etter to minutters spill fikk London-laget en enorm mulighet. Wilfried Zaha snek seg bak ryggen på James Milner, som vikarierte på høyrebacken i fraværet av en syk Trent Alexander-Arnold. Zaha lobbet over Alisson Becker på halvdistanse, men Liverpool-målvakten fikk ut en hånd og slått ballen i stolpen og ut.

Liverpool tok over etter Crystal Palaces friske åpningsminutter. Etter at Diogo Joto tidlig fikk en god sjanse fra skrått hold, var Jordan Henderson nær ved å banke inn en scoring på halvvolley igjen, men Vicente Guaita reddet.

I det 38. spilleminutt fikk Liverpool en eventyrlig mulighet. Thiago Alcântara dro ut en bra redning fra Guaita etter heading. Returen landet hos Diogo Jota, som hamret ballen himmelhøyt over mål.

Med to minutter igjen av første omgang kunne Liverpool-supporterne omsider juble. Kostas Tsimikas slo et hjørnespark på pannen til Mohamed Salah, som dro Guaita ut i full strekk. Først på returen var Sadio Mané, som fra skrått hold ordnet 1-0. Mané står dermed med scoring i elleve strake kamper mot Palace.

Thiago ut med skade

Som i den første omgangen var det Crystal Palace som så farligst ut i starten av andre omgang, men uten at hovedstadslaget skapte de største sjansene.

Etter en times spill måtte Liverpools Thiago Alcântara ha behandling. Den spanske midtbanespilleren haltet i ned i spillertunnelen etter å ha blitt erstattet av Naby Keïta. Det er foreløpig uvisst hva som skjedde, men han ble sittende etter en duell. Da helsepersonell kom til, pekte han på nedre del av beinet.

I det 72. spilleminutt fikk Crystal Palace en enorm mulighet til å utligne til 1-1. Verken James Milner eller Ibrahima Konaté fanget opp innbytter Odsonne Edouard, som ble spilt gjennom. Den tidligere Celtic-spissen fikk en litt dårlig berøring som gjorde at ballen trillet inn til Alisson Becker i Liverpool-målet.

Med tolv minutter igjen å spille sørget Mohamed Salah for at Liverpool-fansen kunne slappe litt av etter Crystal Palace-press. Et hjørnespark havnet på bakerste stolpe, der Salah var helt alene og satte inn 2-0 på volley.

Helt på tampen av kampen havnet en andreball like utenfor 16-meteren hos Naby Keïta, som med en nydelig volley satte inn 3-0 for Liverpool.