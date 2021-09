Dag Inge Ulstein sier at det ville ha vært utrolig krevende for Ropstad å fortsette. Flere partifeller i Krf mener det var en klok beslutning av Ropstad å trekke seg.

Lørdag kunngjorde Kjell Ingolf Ropstad (KrF) at han går av som KrF-leder og barne- og familieminister.

– Slik situasjonen ble, var dette en klok avgjørelse Ropstad opptrådte svært bra på pressekonferansen. Han kan fortsatt yte viktige politiske bidrag som stortingsrepresentant. En ny leder får en viktig oppgave å lede partiet opp og frem. Jeg mener partiet har en fremtid som et kristen-demokratisk sentrumsparti, sier Kjell Magne Bondevik til TV 2.

KLOKT: Tidligere statsminister og Krf-leder Kjell Magne Bondevik mener det var en klok beslutning av Ropstad. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) sier at dette er en vond dag for mange, aller mest for Kjell Ingolf.

– Han har tatt sin beslutning. Den respekterer jeg, og forstår hans vurdering nå. Det ville vært utrolig krevende, kanskje umulig, for Kjell Ingolf å fortsette, sier Ulstein til TV 2.

Ulstein sier at de nå må håndtere krisen.

– Men aller mest ta vare på Kjell Ingolf. Heller komme tilbake med mer senere, sier Ulstein.

– Tok ansvar i krevende fase

Samtidig er utviklingsministeren tydelig på at han må få si noen gode ord om Ropstad.

– Han er en person jeg setter høyt. En god venn og utrolig handlekraftig politiker. Han har jobbet hardt, har en enorm kapasitet og fått mange viktige gjennomslag for KrF, sier Ulstein.

Han mener at Ropstad tok ansvar i en veldig krevende fase i partiet, samtidig har han måttet tåle utrolig mye – også uberettiget i det offentlige rom.

– Nå håper jeg han og familien får ro. Jeg vet at han vil gjøre alt han kan for å få ryddet opp i dette, sier Ulstein.

Bondevik sier overfor VG at han mener den nye lederen bør sitte på Stortinget. Krfs parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan er enig, men vil ikke kommentere direkte hvem som bør bli Kjell Ingolf Ropstads etterfølger.

– Det får være et spørsmål for valgkomiteen. Men på generelt grunnlag vil det helt klart være en fordel om vedkommende sitter på Stortinget. Da har man større mulighet til å være på banen, men nå får valgkomiteen gjøre sine vurderinger, sier han til Fædrelandsvennen.

Lanserer lederkandidater

Krf-nestor Einar Steensnæs sier til TV 2 at dagens beslutning var et riktig valg for Kjell Ingolf og også for partiet. Det har også Ropstad gitt utrykk for, sier han.

– En viktig prosess fremover er å få valgt en ny partileder. Jeg tror en partileder må ha et sete i Stortinget, så det er jo Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein som i praksis kan være kandidater. Det er i Stortinget man har muligheter til å nå frem synspunkter.

LANSERER KANDIDATER: Krf-nestor Einar Steensnæs. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Krf-nestoren sier det er en krevende tid for partiet fremover, og det må legges mye tanke og omtanke i hvordan en skal gjenreise partiet.

– Det må sørges for at partiet nå vil nå velgergrupper utover de trygge mandatene i Agder, Rogaland og Vestland. Partiet må re-etablere i andre fylker og også tenke igjennom profilering, avslutter Steensnæs.

–Det er både leit og vemodig å miste en god partileder og jeg vil takke Kjell Ingolf for jobben han har gjort. Helheten i situasjonen og hensynet til Kjell Ingolf, hans nærmeste og partiet gjør at dette var en rett beslutning, sier Ingelin Noresjø, 2. nestleder i KrF, til TV 2.

– Landsstyret møtes fredag for vedtak om videre prosess, legger hun til.

– En veldig trist sak

Fylkesleder Bror-Lennart Mentzoni i Vestfold og Telemark og var en av de som fortsatt uttrykte tillitt til Ropstad fredag ettermiddag. Lørdag sier han at det var riktig beslutning av Ropstad å gå av.



– For det første er dette er en veldig trist sak. Det er trist for Kjell Ingolf og leit for KrF. Når det er sagt så tror jeg at hans vurdering i dag er den riktige, sier Mentzoni til TV 2.

Fylkeslederen mener Ropstad tok riktig beslutning med å gå av, ut ifra situasjonen.

– Mange er skuffet

– Nå håper jeg vi kan få lagt denne saken død, på den måten at det ikke er et spørsmål rundt hans tillitt som partileder lenger. Og så må han rydde opp i sin privatøkonomi på sin måte, sier Mentzoni.

Fylkesleder Per Sverre Kvinlaug i Agder sier til TV 2 at dette er en svært tung og vanskelig.

– Dette er en vanskelig dag både for Kjell Ingolf og hans nærmeste, men også for partiet. Når nå har konkludert med dette, tror jeg det er riktig og jeg støtter opp om disse vurderingene. Jeg tror mange er skuffet og Ropstad kjenner nok på det, sier Kvinlaug.

– Riktig avgjørelse

Leder i KrFU Edel-Marie Haukland mener Kjell Ingolf Ropstad har tatt riktig avgjørelse ved å gå av som partileder.

– Jeg tenker at han tok riktig avgjørelse, og så er jeg utrolig takknemlig for jobben han har gjort for partiet og norsk politikk de siste årene. Dette viser en Kjell Ingolf som viser omsorg for organisasjonen og ser fremover, sier hun til TV 2.

KrFU-LEDER: Edel-Marie Haukland sier det var rett av Ropstad å trekke seg. Samtidig trenger Krf finne en ny leder som kan reise partiet, ifølge hun. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Hun vil ikke kommentere hvem hun kan se for seg som partiets nye leder.

– Nå blir det åpenbart en prosess og der skal KrFU være med. Vi har mange navn i organisasjonen på dyktige folk, men den prosessen tenker jeg vi tar i valgkomiteen, sier Haukland.

– Dette har ikke vært den beste uken for KrF, som også endte med et dårlig valgresultat. Var det på tide med en ny leder?

– Kjell Ingolf hadde nok tatt de prosessene som kommer i KrF også, men nå er det viktig at vi finner en leder som kan ta paritet inn i en spennende tid, der vi skal snu hver stein, utvikle politikk og vise at norsk politikk har god plass til et kristendemokratisk sentrumsparti, sier Haukland.