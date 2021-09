Erna Solberg møter pressen klokken 16

Dette opplyser Solbergs rådgiver til TV 2.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kunngjorde lørdag at han går av som KrF-leder og barne- og familieminister.

– Jeg trekker meg som KrF-leder. Jeg har også tatt kontakt med statsminister Erna Solberg, og fortalte henne at jeg ønsker å trekke meg som statsråd. Det hadde hun forståelse for, sier Ropstad.

Han understreker at det ikke var statsministeren som ba ham gå av, men at det var hans initiativ.

– Det var viktig for meg å snakke med mine nærmeste da jeg trakk denne konklusjonen. Jeg er fremdeles motivert for å bidra for KrF. Jeg er valgt inn på Stortinget, og skal være en god representant for mitt parti og mitt fylke, sier han.

Ropstad betalte skatt av pendlerboligen i 2019, det første året han bodde i statsrådsbolig.



Året etter rapporterte han til Statsministerens kontor at han dekket utgifter hos foreldrene hjemme i Agder, og dette førte til at han slapp å betale skatt av pendlerboligen. Men han har siden erkjent at han ikke betalte utgifter i foreldrehjemmet likevel.

Ifølge Ropstad var bakgrunnen at han fikk han opplyst av Statsministerens kontor at faste utgifter ikke var avgjørende for om pendlerboligen var skattepliktig eller ikke.