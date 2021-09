Ødegaard ba om å få ta frisparket: – Jeg hadde en god følelse

Martin Ødegaard scoret sitt første Premier League-mål for sesongen og sikret Arsenal tre nye poeng. – Han er en ekte leder, sier manager Mikel Arteta.

Burnley - Arsenal 0-1 (0-1)

Halvtimen var spilt da Bukayo Saka ble hektet av Ashley Westwood noen meter utenfor Burnleys 16-meter. Westwood fikk det gule kortet, Arsenal frispark.

Pierre-Emerick Aubameyang, Thomas Partey og Ødegaard stod klare for å ta frisparket, og det ble sistnevnte som fikk muligheten.

Ødegaard takket for tilliten ved å sende av gårde et vakkert frispark over muren og i det venstre hjørnet bak en Nick Pope i full strekk.

– Det er en kjempegoal av Martin Ødegaard! Wow!, utbrøt TV 2s kommentator Espen Ween.

– Jeg hadde en god følelse da vi fikk frisparket. Jeg gikk rett bort til ballen fordi jeg ville ta det. Thomas ville ta frisparket også, men jeg sa «bare la meg ta det, jeg har en god følelse». Den gikk inn, så det var et bra frispark, sier Ødegaard etter kampen.

– Det var et godt treff og et avgjørende mål i en veldig viktig kamp. Så jeg er fornøyd og det føles godt. Men at det ble tre nye poeng var det aller viktigste. Det var ikke vakkert, men en seier og ingen baklengsmål er vi veldig fornøyde med, legger matchvinneren til.

Arteta: – I ferd med å bli en skikkelig leder

Arsenal-manager Mikel Arteta var svært fornøyd etter kampen, og sparte ikke på rosen av matchvinner Ødegaard.

– Du kan se kvalitetene hans i hvordan han finner løsninger, hvor han posisjonerer seg, evnen hans til å finne rom, og så har du arbeidsinnsatsen. Arbeidsviljen hans er fantastisk. Han stopper aldri å løpe og kjemper for hver eneste ball. Han er i ferd må bli en skikkelig leder innad i laget, sier Arteta.

Arteta mener det var riktig av Ødegaard å be om å få ta frisparket.

– Han tok ansvar i den situasjonen, og han tar stadig mer og mer ansvar i laget. Jeg er glad for å ha ham her, ikke bare for hva han bringer på banen og talentet hans, men også fordi han er en ekte leder og et forbilde utenfor banen, sier Arsenal-manageren.

Scoringen var Arsenals eneste avslutningen på mål før pause.

– Det er nydelig. Med situasjonen, han spiller på Arsenal, får lov å ta frispark. Det ser så enkelt ut, han bare putter den i mål. Det er ikke oppi krysset, eller noe sånt, men han setter den i mål. Perfekt utført, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen i Premier League-studio.

Flere scoringer ble det ikke på Turf Moor, og Ødegaard kunne juble som matchvinner og for å ha sikret tre nye poeng.

– Vi er et ungt lag, men i dag synes jeg vi viser karakter. Vi viser at vi har erfaring, selv om vi er unge spillere. Det er ikke lett å spille denne type kamper, spesielt slik som det ble i andreomgang med alle de lange oppspillene og duellene. Jeg synes vi spilte en god kamp, men vi må bli flinkere på å holde på ball og spille vårt spill, sier Ødegaard.

Etter tre strake tap på de første tre kampene for sesongen, fikk Arsenal en etterlengtet og viktig seier over Norwich forrige runde. Med lørdagens seier over Burnley har Arsenal nå seks poeng og ligger på en foreløpig 12. plass i Premier League.

– Som jeg har sagt før, jeg har troen på dette laget. Noen dårlige resultater vil ikke endre det. Jeg har like stor tro nå som jeg hadde for tre kamper siden, understreker Ødegaard.

