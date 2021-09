Ropstad trekker seg som KrF-leder og statsråd

Kjell Ingolf Ropstad opplyste lørdag at han trekker seg som KrF-leder og som barne- og familieminister.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) møtte pressen klokken 14 lørdag, i Regjeringskvartalet.

– I går sto jeg her fordi det var viktig for meg å kunne beklage, og si unnskyld. Det har vært en spesiell uke for Krf. Det siste døgnet har jeg hatt mulighet til å stoppe opp og trekke pusten, sier han.

Han fortalte at han de siste dagene har opplevd stor omsorg fra sine partikollegaer. Han har også fått tydelige og ærlige tilbakemeldinger.

– Jeg skjønner det er mange som er skuffa. KrF er et parti som er større en enkeltpersoner eller posisjoner, og derfor står jeg her, sier han.

– KrF har betydd en forskjell

Trekker seg

Han fortalte at han fredag fortalte KrFs partiledelse at han ønsker å trekke seg.

– Jeg trekker meg som KrF-leder. Jeg har også tatt kontakt med statsminister Erna Solberg, og fortalte henne at jeg ønsker å trekke meg som statsråd. Det hadde hun forståelse for, sier han.

Han understreket at det ikke var statsministeren som ba ham gå av, men at det var hans initiativ.

– Det var viktig for meg å snakke med mine nærmeste da jeg trakk denne konklusjonen. Jeg er fremdeles motivert for å bidra for KrF. Jeg er valgt inn på Stortinget, og skal være en god representant for mitt parti og mitt fylke, sier han.

På en pressekonferanse senere torsdag sa statsminister Erna Solberg at Ropstad formelt går av som statsråd mandag. Da blir nestleder i KrF, Olaug Bollestad, utnevnt som ny barne- og familieminister.

Til VG har Bollestad sagt at hun også er klar til å lede partiet frem til en ny leder har blitt valgt.

Fakta: Pendlerleilighet-saken 5. september skriver Aftenposten at KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad ikke meldte flytting fra huset til foreldrene sine i Moisund i Agder før november 2020. Ropstad ble valgt inn på Stortinget i 2009.

I 2009 overtok også Ropstad en halvpart av en tomannsbolig på Lillestrøm. Huset på 150 kvadratmeter ligger 29 kilometer fra Stortinget. Ropstad benyttet ikke huset, men det ble leid ut. I 2015 solgte Ropstad boligen. Han fikk en gevinst av salget på 300.000 kroner og fikk til sammen 488.000 kroner i leieinntekter før skatt.



Aftenposten har avslørt at også flere andre politikere med pendlerleilighet fra Stortinget eier boliger som de leier ut i Oslo. Blant dem er SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og Ap-politiker Tellef Inge Mørland , mens Anette Trettebergstuen (Ap) og Sveinung Rotevatn (V) begge har vært folkeregistrert hjemme hos foreldrene sine i perioder.



17. september melder Aftenposten at Ropstad i bare ett av årene fra 2009 til 2020 skattet av pendlerboligen. Det var i 2019 – det første året i statsrådsbolig. Året etter rapporterte Ropstad til Statsministerens kontor at han hadde utgifter hjemme hos foreldrene i Agder, og han slapp dermed å betale rundt 175.000 kroner i skatt. KrF-lederen betalte heller ikke foreldrene sine for utgiftene han hadde oppgitt.



Ropstad har sagt at han vil betale tilbake det han skylder. Han har beklaget, erkjent at han gjorde en dårlig vurdering i 2020 og sagt at han er i dialog med Skattetaten.



Fra 2009 til 2020 bodde Ropstad og familien i fem forskjellige pendlerboliger. Fire av dem er det Stortinget som har leid ut, mens den siste var en statsrådsbolig. I 2020 flyttet Ropstad inn i en bolig han selv eier på Nordstrand i Oslo. Han endret også sin folkeregistrerte adresse. * Lørdag 18. september kunngjør Ropstad at han trekker seg som statsråd og KrF-leder. Kilde: Aftenposten/NTB

– Gjorde feil

Flere oppmøtte journalister spurte Ropstad hvorvidt han unndro skatt bevisst.

– Jeg gjorde dårlige vurderinger og en feil jeg beklager. Jeg burde innsett feilen min tidligere. Jeg tenker at helheten i dette tilsier at det er riktig for meg å gi meg.

– Men ga du bevisst gale opplysninger for å slippe å betale skatt?

– Nei, det gjorde jeg ikke. Tanken min hele veien var å betale utgifter til mine foreldre, men da jeg oppfattet at Skatteetaten hadde en annen oppfatning av saken, ble vi enige om å ikke betale likevel. Hele den vurderingen, å skulle betale mine foreldre istedenfor skatt, det var en dårlig vurdering, sier han.

Avviser å ha bevisst gitt gale opplysninger

– Tenkte du noen gang at det du gjorde var litt sleipt?

– Jeg vet rett og slett ikke helt hva jeg tenkte på det tidspunktet. Jeg tenkte ikke godt nok over saken, og tenkte at det var bedre å betale faste utgifter hos mine foreldre som allerede var der, enn at pendlerboligen skulle bli skattepliktig, sier han.

Han understreket at han skal jobbe hardt fremover, og håper han kan gjenvinne velgernes tillit.

Pendlerbolig-drama

Det har blåst hardt rundt Kjell Ingolf Ropstad, etter Aftenpostens avsløringer om at han fikk skattefri pendlerbolig i en årrekke fordi han registrerte adressen sin på gutterommet hos foreldrene.

Økokrim har tatt kontakt med Skatteetaten i saken, og Skatteetaten er tydelig ovenfor Statsministerens kontor (SMK) på at dersom de hadde fått riktig informasjon, ville det vært åpenbart at Ropstad skulle betale skatt.

Ropstad har selv innrømmet at han aktivt ble enig med sine foreldre om å betale kostnader ved deres bolig i Agder, for å slippe å betale skatt av pendlerboligen. Etter å ha fått det han har forklart som en beskjed fra SMK om at dette ikke var nødvendig likevel, droppet han å betale disse utgiftene.

Ropstad holdt også en pressekonferanse allerede fredag, da for å legge seg flat, beklage og forklare sin versjon av saken.