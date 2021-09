To personer ble bedt om å forlate området

Doble sperringer, stor politistyrke og drone i lufta er noen av tiltakene som var på plass i Bergen for å forhindre kaos rundt SIAN-markeringen. Politiet anslår at det møtte opp 100-150 motdemonstranter.

– Det gikk rolig for seg. Det var litt musikk og støy under markeringen og to personer ble bedt om å forlatte området. Ingen er arrestert, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt, til TV 2 klokken 15.30.

Operasjonslederen kan ikke si om de to personene tilhørte SIAN eller var motdemonstranter.

VESKESJEKK: Politiet hadde sperret av området, og sjekket alle vesker som skulle inn. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Arrangementet er avsluttet og publikum har dratt fra stedet. Vi jobber med å rydde og fjerne sperringer, fortsatte Rebnord.

I fjor ble det kaos da SIAN kom til Bergen, men i år tok politiet en rekke forhåndsregler for å forhindre reprise av kaoset.

Da den islamfiendtlige organisasjonen startet sin markering på Tårnplass lørdag klokken 13 var politiet klare. De tok flere grep for å unngå lignende opptøyer som i fjor.

POLITIHUND: Politiet stilte med store ressurser, og hadde blant annet hundepatrulje i beredskap. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Anbefalte ikke bytur

– Vi har mye mer synlig politi, synlige sperringer, kameraovervåkning, politihelikopter fra Oslo, drone, og folk kommer til å merke at det er en politiinnsats for å sikre arrangementet, sier stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt til TV 2 i forkant av markeringen.

Politiets innsatsleder John Endre Skeie sa til BA at han ikke ville ha lagt familieturen til sentrum akkurat denne lørdagen.

Innsatsleder John Endre Skeie. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg anbefaler ikke å ta de minste med på bytur akkurat i dag, sa han til avisen.

MOTDEMONSTRASJON: Motdemonstrantene lagde mye lyd for å overdøve appellene til Sian. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Uakseptabelt

I forkant av demonstrasjonen har TV 2 også snakket med SIAN-lederen selv, Lars Thorsen.

Han synes det er uakseptabelt at folk tyr til vold under demonstrasjoner.

SIAN-leder Lars Thorsen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Selv ble han som sagt slått ned under fjorårets markering.

– Det som skjedde i fjor var ganske unikt. Det er ikke så mye som går gjennom hodet når slikt skjer, men man får vondt i hodet. Utover det kom situasjonen relativt fort under kontroll for vår del, sier Thorsen.

AVSTAND: SIAN og motdemonstrantene ble holdt fraskilt. Til høyre i bildet står politiet og filmer hele demonstrasjonen til SIAN. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Han har aldri vært inne på tanken om å avlyse årets arrangement, til tross for fjorårets opptøyer.

– Nei, det vi har sett i år er at politiet er mye bedre forberedt. Det bør ikke bli samme type ubehageligheter som i fjor, sier SIAN-lederen.