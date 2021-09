Skal gjennomføre etter tøff uke: – Hater å ikke være forberedt

Mandag meldte NRK at Stjernekamp-deltager Carina Dahl slet med stemmen. Hun hadde fått knute på stemmebåndet og måtte stå over øvingene. Problemene kom på verst mulig tidspunkt for artisten, for neste kategori ut i konkurransen er nemlig opera.

Lørdag sier Dahl til God kveld Norge at hun knapt har fått øvd gjennom hele uka.

– Jeg har ikke hatt noe annet valg enn å høre på Solveig (operamentor journ. anm.) og legen som forklarte meg at grunnen til hevelsen er fordi jeg har hangla med forkjølelse i flere uker, og å synge så mye som jeg har gjort oppå det, har gjort at det ble hevelse, forklarer trønderen på SMS for å spare stemmen.

Ikke sunget siden mandag

Hun sier at hvis hun hadde fortsatt som før kunne det bli både polypper og knuter på stemmebåndene. Noe som ville vært svært risikabelt også langsiktig.

– Derfor tok jeg et valg om å hvile, sove, drikke vann, ikke snakke og hvert fall ikke synge fra mandag kveld til i går, sier Dahl, som øvde litt forsiktig på fredag.

– Jeg konkluderte med at det er bedre å gjennomføre uten at stemmen svikter, som den gjorde mandag, så da fikk det gå på bekostning av øvingen.

Er det én kategori artistene i Stjernekamp trenger å øve på, så er det opera.

– Jeg hater å ikke være forberedt, men jeg har øvd masse uten lyd. Jeg kan sangen og rollen min. Så jeg har absolutt gjort det jeg kan ut i fra de medisinske rådene jeg har fått, skriver Dahl.

Legen har trua

Hun tror uansett ikke hun hadde blitt operasanger på en uke.

– Men det hadde nok gjort seg med litt mer øving, erkjenner Dahl.

Fredag mailet hun med legen, som sa stemmen forhåpentligvis hadde fått nok hvile til at hevelsen har gått ned.

– De sier fem dager hvile for å få ned en slik hevelse. Så får jeg krysse fingrene for at det tar meg gjennom dagen, fordi jeg har så inderlig lyst til å være litt mer på hjemmebane med country neste lørdag, UTEN hevelser på stemmebåndet, avslutter Dahl.

Lørdag kveld fremfører hun I Dreamt I Dwelt in Marble Halls fra The Bohemian Girl av Michael William Balfe.