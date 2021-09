Kvinne (23) drept i egen leilighet. – Familien er i bunnløs sorg

En kvinne i 20-årene døde fredag etter en voldshendelse i Åsane i Bergen forrige helg. En mann i 20-årene er siktet for drap.

Natt til søndag i forrige uke fant politiet en ung kvinne hardt skadet i sin egen leilighet i Åsane i Bergen.

En mann i slutten av 20-årene ble pågrepet i nærheten, og siktet i saken.

Fredag kveld fikk politiet melding fra Haukeland universitetssykehus om at den 23 år gamle kvinnen døde av skadene.

– Politiet har ikke fått avhørt den fornærmede kvinnen. Av hensyn til etterforskingen kan ikke politiet gå inn på hvilke skader hun var påført, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding lørdag morgen.

– I bunnløs sorg

Bistandsadvokat Beate Hamre opplyser at familien har våket over kvinnen dag og natt etter at de ble varslet om den særdeles grove og brutale voldshendelsen forrige søndag.

– De er nå i en bunnløs sorg over å ha mistet en ung, livsglad og ressurssterk jente på en slik grusom og og tragisk måte, opplyser Hamre til TV 2.

Politiet vil be om at det gjennomføres en obduksjon av kvinnen, som hadde omfattende skader.

Politiet søkte med hund rundt åstedet. Foto: Sorosh Sadat /TV2

– Politiet har i dag endret siktelsen mot siktede fra drapsforsøk til drap. Siktede har ikke vært avhørt siden han ble pågrepet. Han er i dag informert om den nye siktelsen av sin forsvarer, opplyser politiet.

Pepperspray under pågripelse

Den siktede mannen, som var i et forhold med kvinnen, ble tidligere denne uka varetektsfengslet i fire uker.

Han satte seg kraftig til motverge da politiet forsøkte å pågripe han.

– Siktede ønsket ikke la seg pågripe og stilte seg til motverge. Politiet brukte da pepperspray og fikk raskt kontroll på han, sa politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen til TV 2 like etter pågripelsen.

Lørdag sier Dahl-Michelsen at siktede og avdøde hadde en relasjon, og at kvinnen bodde på adressen der drapet skjedde.

– Politiet er ikke kjent med at det har vært konflikter mellom disse to tidligere. Jeg ønsker heller ikke kommentere siktedes eventuelle historikk hos politiet tidligere, sier han til TV 2.

– Kan dere si noe om hvilket type våpen som er brukt?

– Da politiet gjorde undersøkelser i leiligheten sist uke, ble det gjort beslag i en gjenstand vi tenker kan være brukt i hendelsen. Her får vi bistand fra Kripos, sier han.

Politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Ikke tatt stilling til siktelsen

Forsvarer Torbjørn Kolås Sognefest forteller til TV 2 lørdag ettermiddag at siktede foreløpig ikke har tatt stilling til siktelsen.

– I lys av at siktelsen kom i dag tidlig, så har han ikke tatt stilling til den ennå.

– Er det planlagt noe avhør?

– Det ligger i kortene at han skal forklare seg for politiet når den tid kommer, men det er foreløpig ikke noe planlagt.

Nye belag på åstedet

Kripos har i løpet av de siste dagene arbeidet med åstedsundersøkelser og det er foretatt nye beslag på åstedet.

Av hensyn til etterforskingen kan ikke politiet opplyse hvilke beslag som er gjort eller hvilke undersøkelser Kripos har bistått med.

Politiet opplyser at de i den videre etterforskingen vil fortsette med vitneavhør, samt gjennomgå og analysere elektroniske spor.