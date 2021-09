Ropstad skal ha betalt minst 680.000 for lite i skatt – Skatteetaten ut mot SMK

Aftenpostens beregninger over hva KrF-lederen skulle skattet for pendlerboligene de siste ti årene, viser at han skulle ha betalt 680.000.

SISTE: På pressekonferansen lørdag sier Kjell Ingolf Ropstad at han trekker seg som partileder og statsråd. Statsminister Erna Solberg er informert om avgjørelsen og møter pressen klokken 16.

Statsministerens kontor (SMK) har gitt avisa innsyn i leieverdien på statsrådsboligen på Frogner.

Aftenposten har beregnet verdien av fire av leilighetene Ropstad har bodd i ut ifra Statistisk sentralbyrås (SSB) sin statistikk over leiemarkedet.

Årsaken til dette er at Skatteetaten eller Stortinget ikke har oppgitt leieverdien på disse leilighetene.

Millionbeløp

Ifølge avisas regnestykke er den totale leieverdien av KrF-lederens pendlerboliger på 2,1 millioner kroner.

Men Ropstad har bare rapportert 365.000 kroner. 1,75 millioner ekstra skulle dermed vært plusset på partilederens inntekt, og han hadde måttet betale 680.000 kroner mer i skatt over ti år.

Ropstad har hatt gratis pendlerbolig fra 2010 til 2020, og Skatteetaten har slått fast at politikere som bor gratis hjemme, må betale skatt av fordelen av å ha gratis pendlerbolig.

Lørdag ettermiddag publiserer Aftenposten en sak der Skatteetaten går ut mot Statsministerens kontor (SMK). Ropstad har tidligere uttalt at SMK sjekket med Skatteetaten, og at han fikk beskjed om at han ikke trengte å skatte.

Men i et brev avisen nå har fått tilgang til mellom SMK og Skatteetaten, går det fram at SMK tydelig skrev at Ropstad skulle betale sine foreldre for å ha adresse på gutterommet.

Skatteetaten opplyser at dersom SMK hadde gitt riktig informasjon til Skatteetaten, ville svaret fra dem ha vært at Ropstad måtte betale skatt.

Beklaget

Fredag holdt Ropstad pressekonferanse hvor han la seg flat og beklaget.

– I 2020 avtalte jeg med mine foreldre at jeg skulle dekke faste utgifter til huset hjemme fordi det også gjorde at pendlerleiligheten min havnet inn under det regelverket som gjorde at den ikke var skattepliktig. Det var en feil av meg, og det vil jeg beklage, sa Ropstad.

Lørdag skal KrF-lederen møte pressen klokken 14. Det er ikke på forhånd opplyst om hva pressekonferansen vil handle om, men det er naturlig å anta at det er relatert til Aftenpostens avsløringer.

Kun en med full tillit

I en rundspørring Fædrelandsvennen har gjort blant KrFs lokallagsledere i Agder, er det bare én som uttrykker full tillit til partilederen. De fleste har ikke konkludert.

– Det som har skjedd, kan være tillits-svekkende. Men vi er et kristent parti. Og Kjell Ingolf Ropstad har bedt om unnskyldning. Som kristne skal vi tilgi. Derfor har jeg full tillit til Ropstad, sier lokallagsleder Runar Røinås i Iveland KrF til avisa.

Fædrelandsvennen har videre vært i kontakt med lokallagslederne i Bykle, Evje og Hornes, Arendal, Birkenes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Kristiansand, Lindesnes og Vennesla.

Blant disse har flertallet ikke konkludert ennå om de har tillit til Ropstad, men mange mener det er naturlig at spørsmålet kommer opp. Det finnes også dem som mener Ropstad bør gå av.

– Jeg har ikke tillit til ham, dessverre. Det sier jeg som lokallagsleder, ikke på vegne av lokallaget, sier Thor Bernhard Sagland i Bykle KrF.

Tirsdag skal fylkesstyret i Agder KrF ha møte. Ifølge avisa har flere av lokallagslederne en forventning om at Kjell Ingolf Ropstad er til stede.