Hareide: – Dette er en vond og vanskelig dag

Knut Arild Hareide sier han har respekt for Ropstads beslutning om å gå av som partileder og barne- og familieminister.

– Jeg kjenner at dette er en vond og vanskelig dag. Men mest krevende er det for Kjell Ingolf og familien, sier Knut Arild Hareide i en uttalelse.

Lørdag ettermiddag besluttet Kjell Ingolf Ropstad å gå av som partileder.

Beslutningen kommer etter at Aftenposten gjennom en serie saker har belyst at han fikk skattefri pendlerbolig i en årrekke fordi han registrerte adressen sin på gutterommet hos foreldrene.

– Han har beklaget og sagt at dette ikke burde skjedd. Jeg respekterer det valget han nå har landet på. Han har vurdert hva som er best for KrF og sine nærmeste, sier Hareide.

Veivalg

– Kjell Ingolf og jeg har jobbet tett sammen gjennom alle mine år på Stortinget og jeg setter stor pris på han - som kollega og venn, sier Hareide.

Han ledet KrF frem til partiets politiske veivalg om regjeringssamarbeid i 2018.

Da ønsket Hareide et samarbeid med Arbeiderpartiet og venstresiden, som vil innebære å velte regjeringen. Ropstad, som da var nestleder, ønsket i stedet at KrF skulle gå inn i dagens regjering med Høyre, Venstre og Frp.

– Vi var uenige om retningsvalget, men vi har beholdt den gode kontakten og vennskapet. Jeg vil takke Kjell Ingolf for den store jobben han har gjort for KrF, og den jobben jeg vet han vil gjøre som stortingsrepresentant de neste fire årene, sier Hareide.

– Skjønner at mange er skuffa

Ropstads trakk seg som både partileder og barne- og familieminister fredag. Beslutningen ble offentliggjort på en pressekonferanse.

– I går sto jeg her fordi det var viktig for meg å kunne beklage, og si unnskyld. Det har vært en spesiell uke for Krf. Det siste døgnet har jeg hatt mulighet til å stoppe opp og trekke pusten, sa han.

Ropstad fortalte at han de siste dagene har opplevd stor omsorg fra sine partikollegaer. Han har også fått tydelige og ærlige tilbakemeldinger.

– Jeg skjønner det er mange som er skuffa. KrF er et parti som er større en enkeltpersoner eller posisjoner, og derfor står jeg her, sa han.

Ropstad går formelt av som statsråd mandag. Da blir Olaug Bollestad utnevnt som ny barne- og familieminister.