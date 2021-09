Supporterne ropte på managerens avgang

Newcastle - Leeds 1-1

Fem kamper inn i sesongen står fortsatt Newcastle uten en seier. Fredag kveld ble det 1-1 mot Leeds, som tok ledelsen ved Raphinha etter 13 minutters spill, før Allan Saint-Maximin utlignet for Newcastle like før pause.

«We want Brucey out, we want Brucey out», kom fra Newcastle-supporterne på tribunen i fredagens kamp på St. James' Park.

Da kampen ble blåst av, ble det buet og ropt på Bruces avgang.

– Det krever enormt mye å stå i en sånn situasjon, sa TV 2-kommentator Espen Ween.

Allerede da Steve Bruce tok over i 2019, var motstanden fra Newcastle-fansen stor mot den tidligere Sunderland-manageren.

Etter en svak start på sesongen har misnøyen tiltatt i styrke. Fra før er de fleste supporterne rasende på klubbeier Mike Ashley for manglende resultater. Den utskjelte klubbeieren har lenge forsøkt å selge klubben. I fjor var Ashley nær ved å selge Newcastle til Saudi-Arabia, men overtakelsen strandet.

Etter Leeds-kampen kom Saint-Maximin med en støtteerklæring til Newcastle.

– Jeg liker Steve Bruce veldig godt, for han har gitt meg muligheten til å vise kvalitetene mine i Premier League og Newcastle. Managere har en vanskelig jobb. Noen ganger går det bra, noen ganger dårlig. Vi må holde sammen, vi taper og vinner sammen. Jeg skal gjøre mitt beste for ham og hjelpe laget, sier den franske driblefanten til Sky Sports.

Men jaggu ikke vanskelig å forstå hvorfor man roper det heller.

Et lag satt opp uten ambisjoner.

Forsvare dypt på hjemmebane og håpe St. Maximin skal finne på noe på egenhånd #2pl — Kasper Wikestad (@TV2Wikestad) September 17, 2021

Ferietur utløste raseri

Bruce har også fått knallhard kritikk for at han reiste bort på ferie under landslagssamlingen denne måneden.

Newcastle-manageren stilte seg imidlertid uforstående til kritikken og argumenterte med at seks av klubbens spillere var borte for landslagsspill.

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp mener ferie-bråket under er noe som kommer fordi Newcastle har hatt en svak sesongstart og Bruces jobb er truet.

– Jeg er helt enig med Erik om at ferien bør være innenfor. Steve Bruce sier at de forberedte seg godt inn mot Manchester United-kampen uansett. Men han var at dette kommer til å komme og at han får dritt. Han burde heller ligget lavt, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Bruce har gjort en bra jobb

I TV 2s Premier League-studio får Bruce støtte for jobben han har gjort.

– Bruce har gjort en bra jobb med dette Newcastle-laget. De har ikke hatt store ressurser, og de har egentlig motbevist eksperter år etter år, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Erik Thorstvedt innrømmer at han er en av ekspertene Huseklepp nevner.

– Jeg har dømt dette laget ned de siste par sesongene, men så har de hentet opp et eller annet som har gjort at de har klart seg likevel, sier Thorstvedt.

– De er så dårlige på veldig mange ting, men i siste delen av forrige sesong var de ganske gode, scoret mål og underholdte. Det kan komme igjen, men formen foreløpig gjør at det er dårlig stemning der, fortsetter han.

Leeds er også fortsatt uten seier med tre poeng på fem kamper.