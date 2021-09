Mjeldes lange vei tilbake: – Det har vært en ensom greie

Seks måneder er gått siden den norske Chelsea-stjernen måtte ut på båre etter en stygg kneskade i Continental Cup-finalen mot Bristol City.

31-åringen er ennå ikke tilbake på banen etter leddbåndskaden.

– Det er et stykke igjen fortsatt. Jeg trener mye og hardt, og jeg gjør det meste på egenhånd ennå. Men i går trente jeg litt sammen med de andre jentene for første gang, så det var et steg fremover, sier Mjelde til TV 2.

Bergenseren har aldri hatt en alvorlig skade tidligere i karrieren, så den lange opptreningsfasen er en ny opplevelse for Mjelde.

– Det er en litt rar opplevelse. Det er ting du har kunnet gjøre hele livet, så skjønner man plutselig ikke hvordan man gjorde ting.

– Det har vært en ensom greie. Jeg har også vært den eneste langtidsskadete på laget. Så jeg har tilbragt mye tid med leger og fysioterapeuter.

– Nå har jeg begynt på den tøffeste biten

Den anvendelige spilleren er klar på at det medisinske apparatet i Chelsea har gjort en super jobb.

– Jeg kan ikke få rost dem nok. De er så flinke. Jeg ble skadet på en søndag, og opererte på onsdagen. Klubben har ufattelig gode ressurser, og jeg får veldig god oppfølging hele veien.

Og selv om comebacket ser ut til å nærme seg, så er den norske landslagskapteinen klar på at den siste biten på veien tilbake kan bli hard.

– Nå har jeg begynt på den aller tøffeste biten som går på det med fart og kondisjon. Heldigvis kan jeg gjøre det på feltet, så det hjelper på motivasjonen. Jeg er føler jeg er inne i en god periode nå.

Det er ikke et hvilket som helst lag Mjelde kommer tilbake til. Siden hennes forrige kamp har laget både vunnet ligaen og tapt en Champions League-finale.

– Du kan bare forstille deg hvordan nivået er på hver trening. En ting er å komme tilbake, men jeg skal også tilbake på et av de beste lagene i verden. Så man må bli godt nok rustet for det og.

– Selv om jeg på en måte ganske snart blir erklært klar, så begynner det enda en ny jobb med å tette det gapet som har oppstått i løpet av tiden på sidelinjen. Men jeg håper at jeg kommer tilbake i bedre form enn jeg noen gang har vært.

Store ambisjoner

Og blåtrøyene fra Vest-London har skumle planer også for sesongen som akkurat har startet.

– Man kan ikke ha noen mindre ambisjoner enn forrige sesong. Vi vet hvor gode vi er. Den hjemlige ligaen i år kommer fort til å bli den jevneste som har vært.

Chelsea har står med tre poeng etter de to første kampene.

– Det kommer til å bli veldig spennende. Vi skal spille CL-gruppespill for første gang, så det blir veldig hektisk hele sesongen, men det er vi vant til. Vi har en stor bredde i troppen. Ambisjonene er der, så vi må være enda bedre enn forrige sesong.

Glad for landslagsnyhet

Det norske landslaget går også inn i en svært spennende periode. Da lagvenninnene åpnet VM-kvaliken med 10-0-seier hjemme mot Armenia, fulgte kapteinen kampen fra England.

– Å vinne 10-0 er bra uansett. Det var ikke all verdens motstand, men det er en jobb som må gjøres uansett. Det ble en full overkjøring, så det ble en bra start på kvaliken.

Neste sommer venter EM i England. Og fredag kom nyheten om at landslagssjef Martin Sjögren har fått forlenget sin kontrakt. Det var en nyhet Mjelde mottok med glede.

– Jeg er kjempeglad og fornøyd. Det at trenerteamet både ønsker å være med videre og er ønsket med videre. Vi har jobbet godt sammen over flere år. Så jeg er veldig godt fornøyd, sier Mjelde som står med 150 A-landskamper for Norge siden debuten i 2007.

Tirsdag spiller Norge sin andre kvalikkamp. Den er borte mot Kosovo.