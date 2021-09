Dødsdømt nordmann fikk rettsaken utsatt: – Det kan være positivt

Høyesterett i Somalialand skulle lørdag behandle dødsdommen mot nordmannen Saad Jidre Hayd. Fredag kveld besluttet Høyesterett å avlyse rettsforhandlingene, får TV 2 opplyst.

Saken kommer nå opp til behandling søndag 19. september i stedet.

Sønnen til Hayd sier at familien ikke hvorfor saken ble utsatt.

– Det kan være positivt. Kanskje det betyr at de trenger mer tid på å sette seg inn i saken, sier Rashid Yusef til TV 2.

DESPERAT KAMP: Sønnen Rashid Yusef håper at utsettelsen bringer noe positivt med seg. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Alt står på spill

TV 2 møtte Hayds forsvarer tidligere fredag, før nyheten om at saken ble utsatt.

– Alt står på spill. Han kan risikere en kule i panna bare om noen dager. Eller så kan han være en fri mann, sa Farid Bouras.

Hayd dro på ferie til Somaliland i april, en republikk som erklærte selvstendighet fra Somalia i 1991.

Hayd hevder at han sprayet den andre mannen med forsvarssprayen, men at mannen var i live da to to gikk hver til sitt. Dagen etter ble 55-åringen vekket av at politiet kom og sa at han hadde forgiftet og drept den andre mannen.

Siden har han blitt dømt til døden i to rettsinstanser.

FORSVARER: Farid Bouras forsvarer Saad Jider Hayd. Foto: Simen Askjer / TV 2

Har fortsatt tro

Forsvareren mener at det ikke er tilstrekkelig bevis i saken for at 55-åringen skal dømmes.

– Bevisbildet er ikke til stede. Hvis du skal dømme noen til døden etter sharialoven, så må det være fundamentale vilkår til stede og det er det ikke i det hele tatt, sa Bouras.