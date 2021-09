USA innrømmer at droneangrep drepte sivile i Kabul

Et amerikansk droneangrep i Kabul kort tid før den amerikanske tilbaketrekkingen rammet kun sivile, innrømmer USAs sentralkommando. Ti personer ble drept.

En hjelpearbeider og ni medlemmer av hans familie, deriblant sju barn, ble drept i droneangrepet. Det innrømmer Pentagon på en pressekonferanse fredag kveld norsk tid, ifølge en rekke amerikanske nyhetsmedier.

Etter innrømmelsen rykket forsvarsminister Lloyd Austin ut med en beklagelse.

– Jeg kondolerer dypt familiene til de drepte. Vi ber om unnskyldning, og vi vil forsøke å lære av dette grusomme feilgrepet, sier Austin.

Det yngste barnet var kun to år.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin beklager dypt etter angrepet som rammet sivile i Kabul. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

– Jeg er nå overbevist om at ti uskyldige sivile ble tragisk drept i droneangrepet, sier general Frank McKenzie, sjef for det amerikanske militærets sentralkommando.

Generalen sier samtidig at USA nå vurderer å betale erstatning til familien av ofrene, ifølge AP.

– Droneangrepet var en tragisk feil, sier general McKenzie.

– Lover full åpenhet

General Mark Milley, stabssjefen for den amerikanske hæren, uttalte to dager etter droneangrepet at de hadde drept minst en person med tilknytning til IS-K. Også han beklager nå angrepet.

– Dette er en krigens tragedie, helt hjerteskjærende, sier han og lover full åpenhet om det som har hendt.

Ifølge Washington Post, skal feilinformasjon hos det amerikanske forsvaret ha gjort at de trodde hjelpearbeideren Zemari Ahmadi, tilhørte IS-K og planla et bombeangrep mot Kabul flyplass.

USAs forsvarsdepartement har tidligere omtalt droneangrepet som «en riktig avgjørelse». Droneangrepet skjedde kun dager etter at en selvmordsbomber angrep flyplassen, som resulterte i at 170 afghanere døde samt 13 amerikanske soldater.

Inneholdt vannflasker

Flere amerikanske medier skal ha slått tvil om det amerikanske forsvarets begrunnelse, siden Ahmadi lenge hadde vært ansatt i en amerikansk bistandsorganisasjon. Det skriver AP.

I flere timer skal militæret ha overvåket en hvit bil etter den forlot et hus som de mistenkte var tilknyttet terrorgruppen IS-K.

New York Times skriver at det amerikanerne trodde var eksplosiver som ble lastet inn i den hvite Toyotaen til hjelpearbeideren, faktisk var vannflasker, og dermed ikke utgjorde noen trussel for noen.