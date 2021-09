– Dette er siste sjanse. Enten blir han skutt i hodet, eller så lever han videre

Hvis dommen blir stående risikerer han å bli skutt når som helst.

Rashid Yusef ser alvorstynget ut av vinduet mens den hvite Toyota Land Cruiseren humper seg bortover de dårlige veiene i Hargeisa.

Han skulle egentlig vært på jobb som ingeniør i Oslo kommune fredag. I stedet har han dratt til Somaliland i et desperat forsøk på å få sin far løslatt fra dødscellen i fengsel.

– Det er siste sjanse. Enten blir han skutt i hodet, eller så lever han videre, sier Rashid Yusef til TV 2.

Elendige forhold

TV 2 møter Yusef utenfor det norskfinansierte pirat-fengselet i Hargeisa. Her har faren hans, Saad Jider Hayd, sittet over ett år fengslet sammen med Al Shabaab-terrorister og pirater.

– Forholdene er elendige der inne, sier Yusef før han snur seg og ser mot fengselsmurene.

– Det er bare leit. Jeg skulle gjerne hatt han med hjem til Norge.

Saad Jider Hayd, som er norsk statsborger og har bodd over 40 år i Norge, var på ferie da han havnet i et basketak med en annen mann sent en kveld i april i fjor.

Sønnen viser TV 2 veikrysset hvor de to begynte å slåss.

– Far ble angrepet og lagt i bakken. Han fikk tatt hånden i lommen og hentet opp en forsvarsspray han hadde kjøpt på Clas Ohlson i Norge, sier Yusef til TV 2.

Hayd hevder at han sprayet den andre mannen med forsvarssprayen, men at mannen var i live da to to gikk hver til sitt. Dagen etter ble 55-åringen vekket av at politiet kom og sa at han hadde forgiftet og drept den andre mannen.

Etter det ble nordmannen, som har fem barn og åtte barnebarn i Norge, fengslet i Hargeisa. Siden har han blitt dømt til døden i to rettsinstanser.

BISTÅR: Saad Jirde Hayds norske advokat, Farid Bouras har kommet til Hargeisa. Foto: Simen Askjer / TV 2

Norsk forsvarer på plass

Torsdag kom nordmannens forsvarer til Somaliland. Søndag skal Farid Bouras fra advokatkontoret Elden føre saken i Høyesterett sammen med en somalisk forsvarer.

– Søndag står alt på spill. Han kan risikere å få en kule i pannen om noen dager, ellers kan han være en fri mann om noen dager, sier Farid Bouras til TV 2.

– Han er dømt til døden to ganger allerede. Hva er det som gjør at det kan gå noe annerledes på søndag?

– Bevisbildet er jo ikke til stede i det hele tatt! Hvis man skal dømme noen etter sharia-loven til døden, så må det være fundamentale vilkår tilstede og det er det ikke i denne saken i det hele tatt, sier Bouras.

Advokaten viser blant annet til at ifølge Sharia, så skal det være et bestemt forsett for drap, for å kunne dømme noen til døden. Det mener forsvareren at ikke er tilfellet her.

Både Bouras og sønnen mener norske myndigheter kunne gjort mye mer for å hjelpe.

– Innsatsen er minimal føler jeg. Nesten totalt fraværende, sier Yusef.

GIR IKKE OPP: Rashid Yusef utenfor domstolen faren skal møte i på søndag. Foto: Simen Askjer / TV 2

Tviler på frifinnelse

Ankebehandlingen starter klokken ti i høyesterett i Hargeisa søndag. Høyesterett består av både fagdommere, og en sharia-dommer.

Yusef har fremdeles et håp, men han er på ingen måte sikker på at faren vil bli frifunnet nå.

– Jeg tviler på det, men jeg håper det. Jeg håper vi får en rettferdig dom.

– Hvis ikke det går veien, hva skjer da?

– Nei, da blir han skutt da. Men det er avhengig av hvor mye den norske stat involverer seg for å få reddet sin borger og ikke blir skutt, sier Yusef.

– Høy prioritet

Utenriksdepartementet sier at saken har høy prioritet hos dem.

– Vi gjør alt vi kan for å løse denne saken på best mulig måte for den tiltalte. Vi tar saken på største alvor, har brukt mye ressurser og fulgt den tett siden han ble arrestert, sier pressetalsperson Ane Lunde i Utenriksdepartementet.

– Men likevel så står han nå i en situasjon hvor han kan bli dømt til døden i helgen?

– Det er også grunnen til at vi tar saken på største alvor og bruker store ressurser på den, sier hun.