Gruppeleder i KrF: – Jeg mener Ropstad er ferdig som partileder

Gruppeleder for KrF Skien, Erik Næs, sier at han og flere i lokallaget ikke lenger har tillit til Kjell Ingolf Ropstad som partileder.

Saken oppdateres.

Gruppeleder for KrF Skien, Erik Næs, sa til NRK fredag kveld at han har mistet tillitt til Ropstad som partileder.

– Krf profilerer seg som et verdiparti. Vi har noen verdier som vi løfter høyt, som for eksempel ansvaret for de få i samfunnet. At Ropstad har kjørt slalåm gjennom regelverket for å betale mindre i skatt, synes jeg ikke er overensstemmelse med verdiene partiet bygger på, sier Næs til TV 2.

Cirka en uke før valget meldte Aftenposten at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde pendlerleilighet på Stortingets regning, mens han var folkeregistrert på gutterommet i foreldrenes bolig.

Fredag kom det nye detaljer i saken. Da skrev avisen at partilederen allerede i fjor høst la en plan for hvordan han kunne unngå å skatte av statsrådboligen.

Mens noen partifeller har valgt å slå ring om Ropstad, mener Næs at han er ferdig som partileder.

– Ikke rak rygg

Gruppelederen sier at det kan godt tenkes at Ropstad ikke har gjort noe straffbart. Han er likevel bekymret for signalet det sender når det fremstår som at partilederen har gjort «alt han kan for å betale minst mulig i skatt».

– KrF ønsker tjenester i samfunnet som koster mye penger. Da kan ikke våre politikere eller vår fremste tillitsvalgte gjøre alt han kan for å betale minst mulig skatt. Jeg mener at Ropstad er ferdig som partileder, sier Næs.

– Ropstad har beklaget og sagt at han vil tilbakebetale. Hvorfor holder ikke det?

– Fordi dette blir feil. Jeg mener ikke at vi i KrF er bedre enn andre politikere i andre partier. Men i dag har vi vært dårligere enn andre. Jeg har alltid vært stolt av politikken vår, men i dag har jeg ikke gått med rak rygg, sier han.

Mer alvorlig

KrF kom seg akkurat ikke over sperregrensen. Næs synes det er vanskelig å si om Ropstad-saken kan ha vært en medvirkende årsak.

– Opplever du at det er mange i partiet som har mistet tillitt?

– Jeg har bare hatt kontakt med folk i midt lokallag, men de sier at de har svekket tillit. En mente at dette er mer alvorlig enn at vi kom under sperregrensa. En annen sa at vedkommende ikke tar gjenvalg hvis ikke dette får konsekvenser. Hvis det er stemningen i vårt lokallag, er det flere rundt i landet som tenker slik. Vi er et lite parti og vi har ingen å miste, sier han.

– Rokker ved tilliten

Også Per Sverre Kvinlaug, leder i Agder KrF, sier til Dagbladet at saken har rokket ved medlemmenes tillit til partilederen.

– For mange i Agder KrF rokker en sånn episode med tilliten til en partileder. Jeg er glad Kjell Ingolf Ropstad beklager og vil rydde opp, sier Kvinlaug til avisen.

Kvinlaug er også sentralstyremedlem og ordfører for partiet. Han vil ikke svare på om han fortsatt har tillitt til Ropstad.

Beklaget

Da Ropstad møtte pressen fredag, startet KrF-lederen med å beklage.

– Jeg skulle ikke gjort det. Jeg har forståelse for at det jeg har gjort skuffer mange, sa han.

Han forklarte at han hadde en avtale med foreldrene om å betale faste utgifter, i tråd med ønske fra statsministerens kontor. Mot slutten av året tok statsministerens kontor kontakt igjen, og sa de hadde endret oppfatning.

– Dermed så jeg på det som at det ikke spilte inn på min skatteplikt. Vi avtalte derfor at jeg ikke skulle betale de faste utgiftene.

Ropstad sa at han likevel burde ha oppdatert statsministerens kontor, og beklager at det ikke ble gjort.

Gjennomgang av valgkampen

Sentralstyret i KrF skal ha en gjennomgang av hele valgkampen – og partileder Kjell Ingolf Ropstads rolle, bekrefter sentralstyremedlem Magne Supphellen.

– Sentralstyret kommer til å vurdere hele valgkampen, inkludert hva som har skjedd og hva vi har gjort av ulike ting i valgkampen. En del av det er selvfølgelig partileders rolle. Vi skal vurdere bredt og grundig. Vi kommer tilbake når vi har tenkt oss godt om, sier Supphellen til Stavanger Aftenblad.