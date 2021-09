Terrorrettssaken i Paris: Politimann beskrev «krigssone» på Bataclan

– Vi hadde aldri sett noe slikt tidligere, sa politimannen da han fredag vitnet i den omfattende terrorrettssaken som for tiden pågår i Paris.

Til sammen 130 personer ble drept i de koordinerte terrorangrepene i Paris den fatale fredagskvelden 13. november 2015.

Brorparten av dem ble drept under en konsert med rockebandet Eagles of Death Metal i konsertlokalet Bataclan i sentrum av den franske hovedstaden. Midt blant de 1.500 publikummerne åpnet terroristene plutselig ild midt i konserten, og to av mennene utløste etter hvert selvmordsbomber.

MASSEDRAP: 90 av de 130 personene som ble drept i terrorangrepene denne kvelden, ble drept på konsertlokalet Bataclan. Her blir en skadd kvinne evakuert fra konsertlokalet. Foto: Thibault Camus / AP / NTB

Fredag forsøkte politimannen å skildre for retten det uvirkelige synet som møtte ham, på åstedet.

Flere ganger slet han med å holde seg fattet og finne de rette ordene da han skulle beskrive det han omtaler som «en krigssone».

– Jeg vil at dere alle skal forstå hva det innebærer å bli skutt med et 7.62-kaliber, det er ikke bare slik at de har et inngangshull og et utgangshull, sa politimannen, som understreket at ofrene i stor grad var ugjenkjennelige.

– Jeg fikk inntrykk at de var henrettet, én etter én, sa han.

Rettssaken er ventet å pågå i ni måneder og er den største i moderne fransk historie. 20 personer er tiltalt, mens seks andre stilles for retten in absentia.



Den 31 år gamle fransk-marokkanske Salah Abdeslam antas å være den eneste overlevende fra gruppen som sto bak de koordinerte angrepene.