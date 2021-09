Grådighetens ansikt

Det er ikke politikkens vakreste øyeblikk, når en folkevalgt innbiller seg selv at reglene som er ment å være et sikkerhetsnett for stortingspolitikere, egentlig er en rettighet de har krav på. Når de tror at det bare er å holde seg innenfor jussens strenge regler, så er alt greit. Det er ikke det.

En stortingspolitiker har et særskilt ansvar for å følge intensjonene i de reglene de selv har laget for seg selv. Det har ikke Kjell Ingolf Ropstad gjort. Tvert i mot.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Frode Sunde/TV 2

Aftenposten har i en serie med reportasjer de siste ukene satt søkelyset på regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanters bruk av ordningen med gratis og skattefri leilighet i Oslo for dem som fortsatt har hus og hjem i sitt hjemlige fylke.

KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har i særklasse skilt seg ut blant dem som tilpasser seg regelverket for å tjene, eller spare, maksimalt med penger på ordningen.

Han bodde i Oslo da han ble innvalgt på Stortinget og meldte folkeregistrert flytting til gutterommet hos mamma og pappa hjemme i Agder for å kunne nyte godt av pendlerleilighet på Stortingets regning, uten å betale skatt av fordelen.

Helt på kanten, etter min mening, men innenfor regelverket, ifølge Stortingets administrasjon, som innvilget Ropstad gratis og skattefri bolig i hovedstaden. Alt dette avslørte Aftenposten før valget. Ropstad hadde ikke brutt noen regler. Men han hadde tilpasset seg og åpenbart brutt med regelverkets intensjoner. Et regelverk som det Stortinget han selv har sittet i, og snart skal tilbake til, har vedtatt. Den gratis og skattefrie boligen i Oslo var ment for representanter som beholdt hus og hjem i hjemfylket sitt, med alle de utgifter som følger med, f.eks. til boliglånsrenter, strøm, forsikringer, eventuell eiendomsskatt og så videre.

Fredag kunne Aftenposten avsløre nye detaljer om Ropstads kreative grep for å unngå skatt, blant annet at han feilaktig har opplyst til Statsministerens kontor at han betaler husleie til moren og faren.

Etter at han ble statsråd, ble ansvaret for pendlerboligen flyttet fra Stortinget og over til hans nye «arbeidsgiver», Statsministerens kontor. Der tolket de i utgangspunktet regelverket slik det skal tolkes, nemlig at du skal betale skatt av fordelen ved gratis pendlerleilighet hvis du ikke har utgifter på din folkeregistrerte adresse i hjemfylket. Derfor måtte Ropstad i 2019 betale 140.000 kroner i skatt av fordelen.

Ifølge Ropstad gjør han da en avtale med foreldrene sine om at han skal betale noe som han omtaler som «faste utgifter», bl.a. kommunale avgifter og forsikring, for å ha folkeregistrert adresse på gutterommet. Overfor Aftenposten er Ropstad ærlig på at dette er noe han kun gjør for å slippe å betale skatt.

Men problemet er at Ropstad aldri betaler noen penger til mamma og pappa. Men her dukker også hans halmstrå opp. Statsministerens kontor (SMK) har nemlig i mellomtiden bedt Skatteetaten om en vurdering av Ropstads tilfelle. Skattetaten understreker at man må ha boutgifter på sin hjemmeadresse for å slippe beskatning av fordelen ved gratis pendlerleilighet.

Men SMK tolket regelverket slik at han ikke trengte det. Da SMK opplyser Ropstad om at han likevel ikke trenger å ha utgifter på sin leilighet, for å slippe skatt, så overfører han heller aldri en krone til foreldrene sine. Hvilket underbygger at Ropstads «husleie-avtale» med foreldrene kun var et slags skalkeskjul for å unngå å betale skatt.

Reglene er ment å avhjelpe stortingspolitikere som faktisk har store utgifter på hjemstedet sitt, og som ikke har mulighet til å selge og flytte til Oslo. I motsetning til andre arbeidstakere, er stortingspolitikere folkevalgte ombudsmenn og -kvinner, som i så stor grad som mulig bør bo og oppholde seg hjemme i valgkretsen sin, blant dem han eller hun representerer. Det samme gjelder statsråder, som jo må regne med at de på veldig kort varsel kan miste jobben.

Nå blir det opp til skattemyndighetene å vurdere om Ropstads skattekrumspill skal få noe juridisk etterspill for KrF-lederen. Økokrim har også tatt kontakt med Skatteetaten i forbindelse med saken.

Ropstad er ikke alene om å utnytte reglene til fulle og, kanskje mer enn det. Gjennom de 20 årene jeg har dekket norsk politikk som reporter og kommentator, har denne type saker vært en gjenganger. Tilsvarende mangel på selvinnsikt så vi i saken om stortingspensjoner, hvor en rekke fremtredende politikere søkte om og fikk innvilget gullkantet stortingspensjon selv om de hadde tidvis store inntekter ved siden av. Samtlige dyttet stortingets sekretariat foran seg i tolkningen av de reglene de selv hadde laget. Politikernes grådige bruk av en romslig etterlønnsordning er et annet eksempel. En periode gikk det nesten automatikk i at avgåtte statsråder opprettet et selskap som skulle drive med rådgivning innenfor samme felt som det departementet de hadde ledet, og vips sikret de seg en ekstra gullkantet fallskjerm på en halv årslønn, eller rundt en halv million kroner, i tillegg til de tre månedene med etterlønn de nærmest automatisk «hadde krav» på.

Det er ikke noe vakkert syn når fremtredende politikere blir tatt med begge hendene nedi den lukrative honningkrukka av spesial-goder laget av stortingspolitikere, for stortingspolitikere.

Kjell Ingolf Ropstad bør egentlig sende en lavmælt takk til høyere makter for at de borgerlige tapte valget. Han skal uansett gå av som statsråd om kort tid.