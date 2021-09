Har ikke klemt kona eller datteren på halvannet år

Den svenske musikeren Magnus Uggla (67) har i halvannet år gått rundt med angst for koronaviruset. «Jag mår illa»-vokalisten innrømmer i lørdagens Skavlan-premiere at han er hypokonder, og at han har gjort alt i sin makt for ikke å bli smittet.

– Det er kanskje det verste året jeg har opplevd, forteller han i programmet.

Se Skavlan lørdag klokken 22:30 og på TV 2 Play fra fredag.

Flyttet på landet for å unngå nærkontakt

Da pandemien traff for alvor våren 2020, hadde 67-åringen nettopp fullført et showengasjement på 200 forestillinger i Stockholm.

– Jeg var helt på topp, men så kom pandemien og jeg gikk ned totalt. For et halvt år siden føltes som jeg hadde blitt ti år eldre. Jeg følte meg som den pensjonisten jeg er.

Frykten for korona gjorde at Uggla flyttet til et hus på landet, låste døra og bodde nærmest i isolasjon i ett år.

– Jeg var livredd for å møte mennesker, forteller han.

Heller ikke kona eller datteren fikk lov til å komme for nær ham, fordi de beveget seg jevnlig utenfor eiendommen.

– De hadde kanskje vært på butikken og handlet, og tatt med seg denne coviden hjem. Jeg spurte alltid kona om det var mange mennesker på butikken etter hun hadde handlet, og hun svarte alltid «nei, nei». Og jeg hørte at hun løy! sier han og ler.

På spørsmål om noen har tatt på ham eller gitt ham en klem siden mars 2020, svarer han bestemt: «Ingen!». Og det inkluderer kona og datteren.

Gikk 10.000 skritt i hagen hver dag

Uggla, som slo igjennom i 1977 med platen «Va ska man ta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt», holder seg i form ved å gå 10.000 skritt hver dag. Men da pandemien herjet som verst, ble han forhindret av angsten til å bevege seg utenfor eiendommen. Derfor vandret han i hagen i stedet.

– Jeg har en hage på 1500 kvadratmeter, og gikk rundt og rundt og rundt den hver dag. Naboene bare «hva faen holder han på med?! Det er jo femtiende gangen han går forbi her!», sier Uggla og ler.

Datteren ville sende ham til psykolog

Datteren hans var såpass bekymret over farens korona-angst, at hun på et tidspunkt ba ham oppsøke profesjonell hjelp.

– Datteren min tok meg til siden og sa: «Pappa, du er sjuk. Du må oppsøke hjelp.» Hun mente jeg burde kontakte en psykolog og prate ut.

I dag er situasjonen for Uggla annerledes.

– Nå føler jeg meg bra igjen. Nå er jeg på vei tilbake, og det føles deilig.