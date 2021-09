Magnus Carlsen vant Norway Chess: – Vært fullstendig hurra-meg-rundt

Jan Nepomnjasjtsjij-Magnus Carlsen 1-1,5

Som han gjorde tidligere i turneringen, slo 30-åringen Jan Nepomnjasjtsjij i armageddon.

Litt senere ble det klart at toeren i turneringen, Richárd Rapport, tapte for Alireza Firouzja. Da var turneringsseieren i boks for Carlsen.

– Jeg er litt sliten, men ellers veldig fornøyd, sier verdensmesteren til TV 2.

Carlsen påpeker at det ble en merkelig inngang til armageddon-omspillet fordi han var usikker på om han måtte vinne.

– Men først og fremst var jeg sliten. Og det viste seg i partiet. Jeg var blind som en alke taktisk, sier han og ler.

– Jeg greide heldigvis å holde meg noen lunde i live. Selv om jeg nesten, helt til slutt, holdt på å tape partiet, fortsetter Carlsen.

– Rimelig absurd

Avslutningen på turneringen har vært spektakulær for 30-åringens del. Han vant fire av sine fem siste klassiskpartier, og endte med nøyaktig lik poengscore som han vant Norway Chess med i fjor.

Da ble Firouzja nummer to. Fransk-iraneren ble nummer to også i år etter å ha avsluttet med fire seirer på rappen. Carlsen kaller statistikken «rimelig absurd».

– Du skulle fått høy odds på at alt som skjedde i andre halvdel skulle skje. Det har jo virkelig vært fullstendig hurra-meg-rundt og masse, masse action, sier han.

Nepomnjasjtsjij endte på fjerdeplass i turneringen. Han alt annet enn fornøyd med egen innsats i det som kan ha vært hans siste turnering før VM-kampen.

– Resultatet er motbydelig. Fullstendig motbydelig med tanke på alle sjansene jeg rotet bort, sier russeren om turneringen sett under ett.

– Spesielt de to kampene mot Firouzja og Aryan (Tari), fortsetter han.

Tari avsluttet med armageddon-tap med svart mot Sergej Karjakin, men leverte et sjakksjokk da han slo Nepomnjasjtsjij med svart tidligere i turneringen.

Psykologisk spill

Nepomnjasjtsjij gikk for en vrien åpning i siste klassiskparti mellom rivalene før VM. Såpass at TV 2s sjakkekspert «ble litt skremt» på Carlsens vegne.

– Samtidig tenker jeg at det er ganske fint hvis «Nepo» bruker opp kruttet før VM, men så mener kanskje russeren at de burde ta noen av VM-forberedelsene og bruke dem i dette partiet – og dermed få det psykologiske overtaket inn mot matchen, spekulerte Jon Ludvig Hammer.

Russeren spilte lynraskt, og vandret rundt i salen med hendene i lommen mens Carlsen tenkte på sine trekk.

Uten at TV 2s ekspert ville legge for mye i det.

– Det er litt nervøsitet, og litt at han er i forberedelsen sin. Så han har ikke noe å tenke på, sa Hammer.

Reagerte

Men da «Nepo» kom ut av forberedelsene sine, mistet han også det lille overtaket. Russeren satt da stille på stolen, men fordelen var ennå et betydelig tidsforsprang.

Plutselig tilbød han Carlsen remis etter 33 trekk. Det kom brått på ekspertene.

– Helt uforståelig, sa Hammer.

– Her var det liv i stillingen, og her var det noe å spille for, poengterte han, og argumenterte for at remis-tilbud ikke burde være tillatt:

Remis var også et sjansespill i og med at nummer to i turneringen, Richárd Rapport, fortsatt spilte mot Alireza Firouzja.

Rapport-seier og Carlsen-tap i armageddon ville sendt Carlsen ned på andreplass. Men det skjedde altså ikke.

Lørdag i neste uke starter verdensmesteren på finalen i Champions Chess Tour. Online-turneringen ser du på TV 2s kanaler.