Derfor byttet «Snabba cash»-skuepilleren navn

Den svenske skuespilleren Alexander Abdallah (28), kanskje mest kjent som Salim i Netflix-serien Snabba Cash, kommer med en avsløring om seg selv i Skavlan-premieren på TV 2 lørdag kveld.

Som 18-åring endret han nemlig fornavnet sitt fra Jihad til Alexander.

Da spørsmålet om navneendringen kom, reagerte han nærmest med hakeslepp.

– Hvordan visste du det?! Det har jeg aldri sagt til noen, sier en paff Abdallah.

– Jeg har aldri gått ut i offentligheten med det, men nå skal du få det. Fødenavnet mitt er Jihad. Det er et veldig fint navn som betyr «hellig krig».

Se Skavlan lørdag klokken 22:30 og på TV 2 Play fra fredag.

Han valgte selv å endre fornavnet for ti år siden, fordi han følte at det hadde blitt ødelagt av terrorister.

– Terrorister påstår at de kjemper hellig krig hver gang, så de har brukt navnet annerledes og ødelagt det, sier Abdallah.

Ble ikke overrasket da han vant prestisjepris

I slutten av august vant han Kristallen-prisen – Sveriges svar på Gullruten – for årets mannlige skuespiller, for rollen som Sam i «Thunder In My Heart»-filmen.

Seieren kom ikke overraskende på ham, fordi hver dag bruker han en visualiseringsteknikk som går ut på at han forestiller seg positive ting han ønsker skal skje.



Da han fullførte teaterhøgskolen i Malmø i 2018, skrev han en liste over tre visualiseringsdrømmer han skulle oppnå: Én million svenske kroner på bankkontoen, Kristallen-prisen, og en hovedrolle i en TV-serie. Under Kristallen-utdelingen hadde han over en million kroner og en seriehovedrolle. Alt som manglet var Kristallen-prisen.

– Da jeg vant Kristallen, ble jeg ikke overrasket. Jeg visste at jeg kom til å vinne, fordi jeg hadde visualisert meg det i så mange år. Så visualiseringen ødelegger overraskelsesmomentet, sier Abdallah lattermildt.

– Faren min spurte om jeg var «bøg»

Foreldrene til Abdallah er født og oppvokst Libanon, mens han selv er født og oppvokst i Sverige. De har med andre ord to forskjellige kulturoppvekster, og foreldrene har ikke alltid vært like støttende eller forståelsesfulle med hva sønnen har foretatt seg.

– De forsto ikke helt hva jeg holdt på med da jeg – som var fotballspiller – fortalte dem at jeg ville jobbe med dans og teater. Faren min spurte meg om jeg var bøg. De er jo fra annen kultur, og integrasjon tar litt tid, sier Abdallah.

Vendepunktet kom under en teaterforestilling på en folkehøgskole, hvor Abdallahs far for første gang fikk se sønnen på en scene.

– Da lyset i salen ble skrudd på, så jeg at pappa satt og gråt. Jeg hadde aldri sett ham gråte før! Han gråt og var så stolt og glad. Det var som han hadde forstått hva jeg holder på med, sier Abdallah til Skavlan.